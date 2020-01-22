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兩岸對話困難重重 蔡英文致函教宗譴責中國

2020-01-22 12:38德國之聲 德國之聲中文網

台灣總統蔡英文在1月21日致函給教宗方濟各，響應教宗的1月1日的「2020年世界和平日文告」。蔡英文提到，對於教宗的文告籲請眾人「放下控制他人的欲望，學習互相尊重」，她深感欽佩與認同。

接著，她便提到現在的兩岸關系: 「目前兩岸對話困難重重，主要症結在於中國迄今不願放下控制台灣的欲望，持續以揚言對台動武、假消息、網路攻擊、外交手段等方式，威脅台灣的民主自由與人權。」

中國批評蔡英文試圖推動台灣獨立，對她施加壓力。但是這位剛贏得連任的總統在選後接受BBC採訪時，卻聲稱台灣已經是獨立國家，名字叫做「中華民國，台灣」。

蔡英文在給教宗的信中提到: 「若有人民表達追求民主人權，執政者就派武警丟催淚彈鎮壓逮捕；若有網紅或運動員发聲捍衛言論自由，就被威脅解約或封鎖比賽；若有宗教信仰者為秉持良心，不願意被迫簽署文件加入違背教義的組織，就被公安羈押迫害， 都將落入聖座文告所憂心的『濫用權力』、『將差異視為障礙』，成為引发爭端的導火線。」

她也延續過去的主張，稱中國「引發區域不安，升高國際社會對中國的不信任」。 她強調台灣作為區域的重要成員，「將善盡國際責任，不挑釁、不冒進，確保台海和平穩定現狀。」

北京政府在1951年就已經斷絕了與梵蒂岡的外交關系，中國當局擔憂，如果有一個不受政府控制的教會，會威脅其政權。

經過了10年以上的協商，中國與梵蒂岡終於在2018年達成了主教任命的臨時協議，教廷方面正式承認由中國政府任命的主教。在這個協議達成以前，在中國的主教都是由中國共產黨任命。這項協議引發台灣擔憂梵蒂岡意圖正常化與中國的關系。梵蒂岡是台灣僅有的15個邦交國家之一，也是台灣在歐洲唯一有正式邦交的國家。

教宗分別問候中港台領導人

2018年11月底，教宗在從泰國搭乘專機前往日本的途中，行經寮國、越南、中華人民共和國、香港、台灣上空時，按照慣例向各地的領導人發電致意。

教宗首封電文的對象是中國主席習近平。在他乘坐的飛機臨近海南領空時，他致電說：「在飛往日本途中，我謹向閣下祈福。祈求上主為中國及其人民賜福，賜予他們和平喜樂。」

教宗隨後致電香港特首林鄭月娥問候：「在飛經您的領空時，我謹向閣下和香港公民表達最美好的祝福。祈求全能的上帝賜予你們大家安康和平。」

最後，在飛經台灣領空時，方濟各教宗向蔡英文總統发電，致以「衷心問候」：「保證為您和全體台灣人民祈禱，祈求上主神聖的和平祝福」。

當時香港的反修例運動尚未停歇，台灣也正准備舉行總統大選。教宗的舉動被認為是務實的理解該區域的政治情況。

羅法/文木(路透社等)

本文章由德國之聲授權提供】

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