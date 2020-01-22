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陸駐美大使：企圖阻擋中國實現統一的勢力 不可能得逞

2020-01-22 10:38聯合報 華盛頓記者張加／即時報導

中國大陸駐美國大使崔天凱21日在華府指出，維護國家的主權和領土完整，是中國各族人民的根本利益所在，不容來自任何地方，打著任何旗號的挑戰；那些企圖阻擋中國實現完全統一的勢力，都不可能得逞，其結局只能是「小小寰球，有幾個蒼蠅碰壁」。

中國大陸駐美大使館21日舉行春節招待會，數百人參加，崔天凱上台致詞聚焦美中關係及美中經貿進展，但未提到美中第二階段貿易談判，也未提及台灣、香港等議題。

崔天凱表示，中美雙方應加強戰略溝通，理性看待彼此，任何「脫鉤」、「新冷戰」的說法都是逆歷史潮流，不得人心的。

崔天凱並說，大國相交，難免風雨，但只要雙方尊重彼此尊嚴、主權、核心利益，就沒有克服不了的困難。

至於美中貿易，崔天凱指出，前不久，中美兩國達成了第一階段經貿協議，這一協議旨在平衡解決雙方關切，體現相互尊重的精神，也是平等協商的結果；協議的簽訂有利於中國，有利於美國，也有利於世界。

崔天凱還說，中美經貿合作是中美整體關係的一個推進器，保持中美關係健康穩定發展，符合雙方利益，需要雙方共同做出努力；中美要以此為契機，認真落實兩國元首達成的戰略共識，切實把握好兩國關係的大方向，減少誤解誤判，妥善管理分歧，構建以協調、合作、穩定為基調的中美關係。

談完中美關係後，崔天凱轉談統一，指任何人任何勢力都無法阻擋；那些企圖阻擋中國實現完全統一，阻擋14億中國人民走向復興，阻擋世界70億人民構建人類命運共同體的努力，都不可能得逞。

中國大陸駐美大使崔天凱。華盛頓記者張加／攝影
中國大陸駐美大使崔天凱。華盛頓記者張加／攝影
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