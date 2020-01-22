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美籲中加入核武對談 北京無動於衷

2020-01-22 10:39德國之聲 德國之聲中文網

美國周二 (1月21日) 呼籲中國加入將在莫斯科舉辦的三方核武對談，美國稱中國一直不願公開其不斷成長的核武存量，這對全球的戰略穩定性而言是個威脅。美國總統特朗普去年曾說，他與俄羅斯總統普京討論制定一個新的限制核武的公約，並表示他希望中國也能簽署該項公約。然而，中國目前拒絕成為該公約的簽署國。

美國的裁軍大使伍德 (Robert Wood) 在聯合國於日內瓦所舉行的裁軍大會開幕日向媒體表示：「中國的核武總量在未來十年預計會增長一倍，我們認為現在是與中國跟俄羅斯展開三方核武對談的時機。 」

伍德說美國上周已與俄羅斯針對三方核武對談展開對話，雙方也達成共識，認為有必要展開相關對話。他強調：「我們不能一直等待。 」

同時，伍德也希望俄羅斯及其他國家會協助說服中國參與這場關鍵的三方核武對談。他說：「我們希望透過其他國家的幫助，中國會願意參與相關對談。從全球安全的觀點來看，我們急需中國成為對談的成員之一。 」

俄羅斯外交部長拉夫羅夫 (Sergei Lavrov) 上周曾表示，俄羅斯願意參與三方核武對談，但是他重申不會強迫中國改變其立場。中國曾表示，他們的核武總量是國家安全所需的最低限度，且完全無法與俄羅斯跟美國的核武總量相比。

聯合國希望能推動全球廢除核武，但是相關對話已閒置超過20年。此外，中國、美國、俄羅斯、法國與英國仍持續針對核武議題進行對談。這五個國家都簽署了《不擴散核武器條約》，他們預計下個月在倫敦進行新一輪的對談。但是，美國的裁軍大使伍德卻認為《不擴散核武器條約》並不是適合與中國展開核武對話的公約。

中國裁軍大使李松近期在一場演說中未提到中國的核武總量，但是他呼籲擁有核武的各國協力合作，但也藉由這個機會批評了美國政府。他認為擁有核武的各國都應該堅持多邊主義，因為他們都承擔了捍衛國際和平與安全的責任。他表示，任何一國都不該退出《不擴散核武器條約》，因為這麼做會毀了各國長年來所建立的基礎。

楊威廉/鄒宗翰 (路透社、法新社)

本文章由德國之聲授權提供】

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