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阻引渡孟晚舟 律師辯非雙重犯罪

2020-01-22 00:19聯合報 編譯林奕榮郭宣含／綜合報導

華為財務長孟晚舟廿日在溫哥華出庭，下車時露出腳踝上的定位追蹤器。 （美聯社）
華為財務長孟晚舟廿日在溫哥華出庭，下車時露出腳踝上的定位追蹤器。 （美聯社）
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華為財務長孟晚舟引渡聽證會廿日在加拿大溫哥華召開，她的辯護律師主張，她被指控的罪名不符合加拿大引渡的法律要件，不應被遣送美國。

二○一八年十二月一日，加拿大應美方要求在溫哥華國際機場逮捕孟晚舟。美國司法部指控，孟晚舟二○一三年犯下銀行和電信詐欺罪，她掩飾華為與旗下子公司星通科技的關係，誤導滙豐銀行進行逾一億美元的交易，違反當時美國對伊朗的制裁令，要求引渡孟晚舟到美國受審。

此案嚴重衝擊加拿大與中國大陸關係。孟晚舟的律師團隊主張，不實陳述不構成詐欺，加拿大並未對伊朗實施制裁，孟晚舟遭控的行為在加拿大不算犯罪，也就是不符合罪名在美加兩國都要成立的「雙重犯罪」這項引渡要件，認為她應該獲釋。

孟晚舟的律師裴克說，孟晚舟案被聲稱為銀行詐欺案，但「這是詭計」，案件的「本質」是違反美國制裁，詐欺指控不過是要求加拿大協助制裁伊朗的「幌子」。加拿大檢察官則稱裴克的論述「轉移焦點」。

孟晚舟的引渡聽證會預計廿日至廿四日進行五天，但可能要耗時數月才能做出裁決。

法院會考量孟晚舟的犯罪行為在加拿大是否也構成犯罪，如果不是，她就會被釋放；如果是，法院將在六月前舉行第二次庭審，討論引渡的證據以及是否有政治動機存在。

加拿大一九九九年修改引渡法，約九成的引渡請求都能獲准。

法界人士指出，孟晚舟被引渡的機會很高。但若引渡請求被認為出於政治動機，或被引渡者可能面臨死刑，引渡請求仍可能被拒。

此前獲得保釋的孟晚舟，出庭時身穿黑底白圓點套裝、腳踩名牌高跟鞋，露出腳踝上的定位追蹤器。她在庭上與一名翻譯人員同坐，神態自若。現場一百四十六個旁聽席滿座。

引渡孟晚舟加拿大

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