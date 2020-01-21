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中共給柏林自由大學一教授職位出資 校友呼籲澄清

2020-01-21 21:16德國之聲 德國之聲中文網

穆達偉(David Missal)等人在公開信中表示，作為柏林自由大學校友，他們對母校的學術獨立憂心忡忡，因為從2019年10月以來，中共開始為該校東亞系一名教授的職位出資，而這樣一來就不能排除中共對教學內容施加影響。

公開信指出，據柏林《每日鏡報》報道，中國政府機構漢辦為柏林自由大學一名教授的職位出資，由他來創建一個中文師範專業，同時，這名教授還將擔任柏林孔子學院院長。該報還報道，德國政府在就德國境內孔子學院接受詢問時表示，漢辦是一個隸屬中共中宣部的文化機構；德國政府知道中國和中共試圖通過和漢辦有著緊密聯系的在德孔子學院的活動及教學內容施加影響力，對研究中國的德國學者施加影響力。公開信簽署者因此擔心，具體而言，這將意味著在語言教學中不能讀對中共持批評態度的文章，而且鑑於這個教授職位依賴於來自中國的資金，因此也面臨更大的自我審查的風險，甚至不排除中共今後給以政治學為重點的德國教授職位出資的可能性。

公開信最後提出四點要求，包括公開漢辦和柏林自由大學就新教授職位簽署的合同內容，澄清經由什麼樣的途徑和批准達成這一協議，公布計劃采取何種措施來排除漢辦及中共對教學內容可能的影響以及立即終止和漢辦關於新設一個教授職位的合同，要麼通過其它途徑籌資，要麼取消這一職位。

據柏林《每日鏡報》去年12月報道，德國自民黨議會黨團警告說，應該當心中國通過文化機構對德國大學施加影響。德國境內現在有19所孔子學院，大多數都和德國高校合作。設在柏林自由大學的孔子學院是中國在德國的第一所孔子學院，建於2006年。據報道，杜塞爾多夫大學2016年就想盡快結束和孔子學院的合作，但由於合同原因將延遲至今年4月。

樂然（綜合報道）

本文章由德國之聲授權提供】

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