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金正恩前往祖父百歲女戰友靈堂吊唁 宣揚白頭山精神

2020-01-21 17:10聯合報 編譯張佑生╱即時報導

金正恩偕同李雪主一同弔唁黃順姬。圖／歐新社
金正恩偕同李雪主一同弔唁黃順姬。圖／歐新社
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北韓官媒朝中社18日報導，朝鮮勞動黨委員長、國務委員會委員長、武裝力量最高司令官金正恩攜李雪主女士一起前往弔唁朝鮮最高人民會議議員、朝鮮革命博物館館長、抗日革命戰士黃順姬。報導還說金正恩和李雪主一起肅立默哀悼念黃順姬，「金正恩懷著失去一片丹心忠誠擁護朝鮮勞動黨的寶貴革命先輩的悲痛心情，繞靈寢一周。」

黃順姬昔日曾與金日成主席和金正日國防委員長的生母金正淑女士一起在東北抗日聯軍活動，是女游擊隊血統的代表人物，今年已100歲。

她還是韓戰時最早占領首爾的朝鮮前105坦克師師長劉景洙的夫人。據悉，這對夫婦還是由金日成主席和金正淑女士牽線，成就了兩人的姻緣。

如此深厚的人脈，加上游擊隊員出身的象徵性意義，金正恩委員長2017年視察朝鮮革命博物館時還曾擁抱當時乘坐輪椅的黃順姬，給予了非一般的禮遇。

朝中社強調，黃順姬「始終擁護黨的革命傳統，為在社會上弘揚抗日戰爭的白頭山精神和自力更生的艱苦奮鬥作風做出了卓越貢獻」。

南韓中央日報分析，金正恩親自前往祖父金日成主席抗日鬥爭時期的戰友黃順姬的靈堂，進行吊唁。北韓最近制定新的「全面突破戰鬥」路線後，號召國民學習抗日游擊隊精神開展英勇鬥爭，並借黃順姬去世之機，大力弘揚了「白頭山精神」。

金正恩繞行黃順姬靈柩。圖／歐新社
金正恩繞行黃順姬靈柩。圖／歐新社
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抗日戰爭金正恩金日成

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