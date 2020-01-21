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荷包當年被黛妃榨乾 查理恐因哈利手頭再度變緊

2020-01-21 16:45聯合報 編譯張佑生╱即時報導

當年和黛安娜王妃離婚時，英國王儲查理變現名下一切資產，支付1.750萬英鎊（約7億台幣）的和解金後，戶頭幾乎一空，幕僚用「榨乾」形容查理的窘境。現在，為了資助哈利與梅根獨立生活至少1年，查理的手頭可能又要變緊了。

英國泰唔士報21日報導，查理目前1年撥用來自康瓦爾公國的稅前收入230萬英鎊（約9,000萬台幣）給哈利和梅根。倘若比照辦理，將有繳稅的問題。王室專家認為，查理可能要動用到祖父喬治6世成立的信託基金。康瓦爾公國是查理的主要收入來源，到去年3月的過去一整年入賬2,163萬英鎊（約8.5億台幣）。

英國王儲查理（左前一）恐怕會因為兒子哈利與兒媳婦梅根（右後一、二）再次手頭變緊。...
英國王儲查理（左前一）恐怕會因為兒子哈利與兒媳婦梅根（右後一、二）再次手頭變緊。圖為王室2017年12月25日合影。美聯社
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英國王儲黛安娜

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