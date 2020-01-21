影／野火、冰雹、沙塵暴 澳洲東部天災輪番肆虐

澳洲近日面臨極端氣候帶來的一波波天災，繼燎原野火肆虐，19日起更降下巨大冰雹，內陸乾旱城鎮則見到沙塵暴鋪天蓋地席捲而來，整個場景有如世界末日降臨一般。

澳洲首都坎培拉、東部大城雪梨和墨爾本等地，19日和20日接連遭到冰雹風暴侵襲，緊急專線電話響個不停。目擊者拍到尺寸跟高爾夫球一樣大的冰雹不停落下，打破大賣場屋頂，撞凹汽車車身，更有擋風玻璃碎裂。還有居民拍到屋外風雨交加，游泳池水面被砸出一個個拳頭大的漣漪，事後整個庭院草地也滿是冰雹。

澳洲首都坎培拉及東部大城雪梨到墨爾本等地，19日起接連降下尺寸跟高爾夫球一樣大的冰雹。在各地造成嚴重災情，緊急專線電話更是響個不停。歐新 分享 facebook

《每日郵報》報導，此次席捲昆士蘭、新南威爾斯和維多利亞等東部三省的冰雹威力強大，各家保險業者至今已收到2.9萬份理賠申請，初估損失至少3.2億澳幣（約台幣67.14億）。澳洲保險理事會（Insurance Council of Australia）已宣布「災難」狀態，將優先處理相關申請，專家也預期理賠金額會持續上修。

儘管新省及維省近日大雨不斷，仍有80多處野火持續燃燒，維省省長安德魯斯（Daniel Andrews）就警告，危機「距離結束仍然很遠」。

同時，強風也在新省內陸帶來遮天蔽日的沙塵暴，部分小鎮白天直接變成黑夜，就連早已習慣的居民也嚇了一跳，直呼「簡直就像是一部世界末日電影一樣。」