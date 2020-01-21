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澳天氣劇變 小鎮如末日電影

2020-01-21 13:18世界日報 編譯中心／綜合20日電

澳洲天氣劇變 沙塵暴 冰雹侵襲成災 小鎮驚悚畫面宛如末日場景 路透社
澳洲天氣劇變 沙塵暴 冰雹侵襲成災 小鎮驚悚畫面宛如末日場景 路透社
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致命野火肆虐澳洲，極端天氣模式又接踵而來，沙塵暴周末席捲澳洲乾旱地區，雷聲大作，巨大冰雹襲擊東岸，驚悚畫面猶如電影拍攝的末日場景。

中央社引述法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，巨大冰雹19日深夜猛襲南部城市墨爾本，野火燒不停的維多利亞省部分地區連夜降下傾盆大雨，為新一波極端氣候災難拉警報。

氣候變遷引發史無前例的毀滅性野火季，去年10月開始重創澳洲，大片土地燒得焦黑，數億隻動物葬身火海，2000多戶民宅被毀，至少29人喪命。

周末在新南威爾斯省西部拍到的戲劇性畫面顯示，大規模沙塵暴席捲澳洲內陸城鎮。沙塵遮天蔽日，當地民眾說，夜晚還沒降臨，整座城鎮便陷入黑暗之中。

澳洲天氣劇變 沙塵暴 冰雹侵襲成災 小鎮驚悚畫面宛如末日場景 美聯社
澳洲天氣劇變 沙塵暴 冰雹侵襲成災 小鎮驚悚畫面宛如末日場景 美聯社
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杜波鎮（Dubbo）居民赫爾（Ashleigh Hull）表示，「我們早已習慣在大規模沙塵暴來臨前，趕緊收進衣服、關掉空調、緊閉門窗。」「老實說，這簡直就像一部描述世界末日的電影，沙塵如巨大波浪向我們襲來，令人印象相當深刻，但我只希望它帶來大雨，而非灰塵。」

氣象專家指，沙塵暴之所以會這麼壯觀是因為長期乾旱，再不下雨的話還會發生更多沙塵暴。

澳洲天氣劇變 沙塵暴 冰雹侵襲成災 小鎮驚悚畫面宛如末日場景 路透社
澳洲天氣劇變 沙塵暴 冰雹侵襲成災 小鎮驚悚畫面宛如末日場景 路透社
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強烈冰雹風暴20日席捲首都坎培拉，降下高爾夫球大的冰雹，打斷許多樹枝，砸破停在外面的汽車車窗，還有走避不及的民眾被砸傷，滿地都是白色冰雹堵住排水孔，融化後釀成水災，位於雪梨郊區的藍山有2名遊客被閃電擊中受傷住院。澳洲國立大學校園多處建築被冰雹砸到受損，停課一天。

氣象局說：「強烈雷暴可能帶來破壞性強風、巨大冰雹和豪雨，警戒地區接下來數小時恐發生暴洪。」

冰雹澳洲沙塵暴

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