貧富差距過大 全球教育資源大失衡

聯合國兒童基金會於19日指出，若要改善教育資源分配不均，應先妥善分配國家教育資金。(photo by UNICEF) 分享 facebook

在貧富差距越來越嚴重的情況下，受教育成了許多人脫離貧窮的唯一途徑，但在某些地區，貧窮孩童可能甚至連受教育的機會都沒有；在全球教育資源的分配中，非洲地區是貧富最不均衡的，北歐地區則因社福政策完善，較無此問題。而失學率高居不下，必須仰賴各國推動基本教育，才能有效解決。

3分之1女性未受教育

根據《UNICEF》19日的研究，全球的貧窮家庭中，有近3分之1的成年女性未曾受過學校教育。研究指出，貧窮、性別歧視、種族偏見、教學語言、距離及不足的基礎建設，都是讓貧窮家庭中的孩童無法得到良好教育的主要障礙。

當世界各國領導人準備在達沃斯召開世界經濟論壇時，聯合國兒童基金會也同步在世界教育論壇上發布了「應對學習危機」的研究，並強調若將貧窮孩童排除在教育之外，恐導致國際的學習危機。

聯合國兒童基金會的執行董事，亨利哀塔‧弗爾更坦言：「若國家的教育制度更偏袒來自富裕家庭的孩童，將會扼殺孩童脫貧的唯一途徑，也同時讓他們失去了學習如何在這個世界競爭，並取得成功的方法。

應先投資基本教育

從報告中顯示，42國的數據中，前20%富有的孩童被分配到的教育資源是前20%貧窮的孩童的2倍，而這個比率到了非洲國家增長為4倍，其中失學率最高的幾內亞，富裕孩童被分配到的資源是貧窮孩童的9倍。而在此份報告中，只有巴貝多、丹麥、愛爾蘭、挪威和瑞典五個國家，富裕孩童和貧窮孩童被分配到的資源是一樣多的。

聯合國兒童基金會呼籲各國政府，用來解決貧窮孩童教育問題的教育資金，至少要佔總教育資金的20%，才能有效解決現今資源的不平等。報告中更強調，各國應以良好的基本教育作為基礎，才能讓所有孩童都有因應社會生存的基本能力，並指出各國應保障所有孩童擁有至少一年的國民基本教育。

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