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印度國籍修法歧視 人民一人一信抗爭

2020-01-21 09:39台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

在首都新德里穆斯林占多數的沙辛巴格區，由婦女領導的示威群眾18日發起了一場「明信...
在首都新德里穆斯林占多數的沙辛巴格區，由婦女領導的示威群眾18日發起了一場「明信片運動」。(Photo by 影片截圖)
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一人一封明信片寄給印度總理莫迪，要求撤銷歧視穆斯林的《公民身份修正案》！印度對於《公民身份修正案》的全國性示威已持續超過一個月，示威者質疑，上個月政府所實施的「國家人口登記庫」，將迫使人民提出證明自己確實擁有印度國籍。政府則重申，任何印度公民的公民權都不會被剝奪。

明信片運動

根據《半島電視台》報導，在首都新德里穆斯林占多數的沙辛巴格區，由婦女領導的示威群眾18日發起了一場「明信片運動」，要求撤回《公民身份修正案》、「印度公民登記表」以及「國家人口登記庫」等3項政策。

上個月通過的《公民身份修正案》，針對巴基斯坦、孟加拉和阿富汗2015年前來到印度的「非穆斯林」難民，協助他們快速取得公民權。執政的印度人民黨政府宣稱，修法的目的是為了保障印度教、錫克教、佛教、耆那教、祆教和天主教徒等少數族群，但反對黨批評這違反了憲法中的平等權、禁止宗教歧視等原則。

示威者也指出，上個月政府實施的「國家人口登記庫」，將迫使人民必須提出證明自己的印度國籍，才能被列入人口登記庫。示威者艾莎在明信片上寫著：「當印度脫離英國殖民之際，沒有人被要求提出證據，以證明自己是印度公民，為何在多年之後的今日，我們反而必須提出證明呢？」

示威者不領情

「總理莫迪，您什麼時候要造訪沙辛巴格區？」沙辛巴格區的示威者在網路上開始流傳類似的Hashtag。然而，印度人民黨的發言人海珊回應，全國仍有許多地方正在抗議，而總理沒有理由每個地方都去。他也解釋，《公民身份修正案》並不會剝奪任何印度公民的公民權。

然而，政府的回應始終無法安撫示威者，印度全國性的示威至今已造成將近30人死亡，另一方面，長期的街頭抗爭也造成其他民眾的困擾。《今日印度》報導，多日的沙辛巴格區示威，使得新德里和諾伊達的聯外道路長期被警方封鎖，民眾生活不便紛紛投訴。

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