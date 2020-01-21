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89歲老翁不治 武漢肺炎累計死亡個案增至4宗

大陸冠狀病毒肺炎證實會人傳人 15名醫護人員已被感染

2020-01-21 07:12經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

從中國中部地區開始出現的新型冠狀病毒肺炎已出現人傳人的疫情，已有醫護人員被傳染，加劇全球對疫情可能蔓延的疑慮。

全球各國已開始加強對這種伴有發燒、咳嗽等症狀的病毒篩檢。由於農曆新年將屆，大陸民眾為和家人團圓的旅行可達30億人次，病毒的傳播可能更加惡化。

位於疫情爆發中心的武漢目前已確診病例近200例，其中三人死亡。北京和廣東省也發現確診病例。在亞洲地區，繼上周泰國和日本之後，南韓也發現了第一例病例。

如此疫情擴大，也證實新的病原體可以人傳人，而不僅僅是最初以為的只能從動物傳人。

根據電子郵件聲明，世界衛生組織將於1月22日在日內瓦召開緊急委員會會議，成員國將討論「疫情是否構成值得國際關注的突發公共衛生事件，以及應提出哪些疫情管理建議。」

央視引述中國國家衛生健康委員會高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山報導，證實有人傳人的現象。新華社指出，武漢市共有15名醫護人員確診為新型冠狀病毒感染的肺炎病例，其中一例病況嚴重。

17年前爆發的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情造成將近800人喪生，當年醫護人員同樣屬於易受傳染的高危群體。

武漢市共有15名醫護人員確診為新型冠狀病毒感染的肺炎病例，其中一例病況嚴重。歐新...
武漢市共有15名醫護人員確診為新型冠狀病毒感染的肺炎病例，其中一例病況嚴重。歐新社
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