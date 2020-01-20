應對未來戰爭 日本宣布成立太空部隊

（德國之聲中文網）日本首相安倍三週一(1月20日)表示，日本將組建一隻太空防禦部隊，在其它對手國家開發導彈和相關技術的背景下，日本將緊密的和美國總統特朗普不久前也宣布成立的太空部隊合作，共同抵禦外部威脅。

這支太空部隊計劃今年4月啟用，它是日本空中自衛隊的一部分。安倍在日本國會今年第一次會議上發言時透露了上述消息。

他說日本還必須捍衛自己免受網絡空間威脅的侵害，以及對日本衛星的電磁干擾。美聯社報道稱，越來越多的人擔心中國和俄羅斯正在尋求找到干擾、禁用或摧毀衛星的辦法。

我們將大力加強太空作戰的能力和系統，以期確保在這些領域佔據優勢，安倍說。

日本太空部隊將被部署到東京西部城郊地區的一處軍事基地。直到2020年4月正式開始運作前，將有20名員工在那裡完成準備工作。新部門的作用是為前線的士兵提供衛星導航和通訊服務。

安倍的內閣去年12月批准向航天相關項目投入大約4億6000萬美金的預算，但這一動議還需要得到國會批准。

保持領先於中國的現代化軍力

日本在2019年9月底發布的防務白皮書中，中國首次被列為比朝鮮更大的威脅。白皮書說，在過去的七年裡，日本將防務開支總共提高了10%，以應對中國和朝鮮的軍力提升，包括朝鮮可能攜帶核彈頭的導彈。

為了保持領先於中國的現代化軍力，日本正在購買美國製造的隱形戰鬥機和其他先進武器。日本軍方在最新的預算中要求撥款1156億日元（11億美元）購買9架洛克希德馬丁製造的F-35隱形戰機，其中6架為可在航空母艦短程起飛與垂直降落（STOVL）型號。

白皮書的消息顯示，加上隱形戰鬥機和反導彈裝備，日本每年從4月1日開始執行的國防預算將在2020年增加1.2％，達到5.32萬億日元的新記錄。

相比之下，中國2018年軍費增長了7.5％，多達1,770億美元左右，超過日本的三倍。中國正在研發隱形戰鬥機和航空母艦等武器，以幫助它增強軍事覆蓋能力。

安倍致力於擴大日本自衛隊在國際事務中扮演的角色，加強和美國軍方的合作以及提高和美國軍武裝備的兼容性。

在周日紀念日美安保條約簽署60週年之時，安倍表態稱要增強日本的軍事能力以及和美國的合作，包括在太空和網絡安全領域的合作。

解決好"不幸的過去"

他表示，有決心與朝鮮一起解決好日本"不幸的過去"的問題，希望在明年任期結束之前"了結"相關的戰後遺留問題。

他重申了與朝鮮領導人金正恩展開會談的意願。值得注意的是，以前安倍總是以朝鮮半島的無核化以及解決日本公民在朝鮮被綁架的問題為前提談及會晤的可能性，而如今他沒有明確提及這一條件。

美聯社報道稱，安倍晉三任期內的計劃之一是修改憲法。日本在二戰中戰敗後，在美國的影響下所推出的憲法禁止這個國家使用武力解決國際爭端。

安倍任期內修憲無望？

美聯社認為，雖然安倍一直致力於修憲，但由於缺乏公眾的關注以及反對派的抵制，目前來看他成功的可能性越來越小。反對派針對日本向中東地區派遣海軍提出異議。另外反對黨議員指認安倍借賞櫻會公款招待支持者，涉嫌違反《公職選舉法》。

同時為了緩和與韓國的關系，安倍最新表示他計劃與韓國展開緊密合作，應對東北亞嚴峻的安全環境。

圍繞二戰及殖民地時期日本在朝鮮半島強徵勞工的賠償糾紛，東京和首爾方面關系跌入數十年來的最低點。 2019年9月，韓國最高法院判決日本企業應對戰時從朝鮮半島強徵的勞工予以賠償。作為對韓國法院判決的反應，日本對出口韓國的半導體材料加強管制，雙方於2019年年底先後將對方從貿易夥伴"白名單"上除名。

任琛/李魚（綜合報道）

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