「在墨西哥等候」政策威懾 偷渡客大減94％

川普政府對尋求庇護的移民實行在墨西哥等候的政策後，非法越境的偷渡客大幅減少，亞利桑納州西部尤瑪(Yuma)地區的偷渡過去猖獗，去年5月近1萬4000人被捕，但10月減少到不足800人，降幅94%。

墨西哥受到美國施壓必須阻止北流的移民，近幾個月墨西哥加緊動作阻擋移民，包括提供短期工作，並派出多架無人機尋找偷渡客，墨西哥總統羅培茲歐布拉多(Andrs Manuel Lpez Obrador)也提議可能長期收容移民。

邊界巡邏隊尤瑪地區的負責人表示，在墨西哥等候的政策構成了威懾，是偷渡客被捕人數大減的重要因素，因為移民偷渡和申請庇護主要是希望被捕後在美獲釋，以便留在美國，或是與他們的家人在一起。但在墨西哥等候的政策實行後，他們的希望破滅，因此偷渡熱情大幅降低。

宏都拉斯一對父子付給人口走私集團6000元，去年6月越過亞利桑納州邊界後，直接向邊界巡邏隊投誠。兩人在達拉斯有親戚，以為會被送到達拉斯的移民法庭出席聽證，然後便可獲釋，與親友相聚。但未料卻被送回墨西哥，父親說沒想到會這樣，他們定1月24日在聖地亞哥的移民法庭出庭。

毗鄰尤瑪的亞州土桑地區去年11月開始加強執法，把尋求庇護的移民送到五個小時之外的德州艾爾帕索，然後再送回墨西哥等候。但今年1月改變了政策，是把移民送回土桑附近的墨西哥一側，要求他們自行前往艾爾帕索。

截至去年11月，逾5萬5000個尋求庇護的移民在10個月內被送回墨西哥等候處理，他們來自30多個國家，其中近三分之二是瓜地馬拉和宏都拉斯人。

批評者表示，在墨西哥等候的政策不公，庇護申請人在墨國等候期間面臨極端暴力的威脅。美國公民自由聯盟(ACLU)等民權組織提控，要求撤銷在墨西哥等候的政策。聯邦第九上訴法院去年10月聽取辯論，但尚未做出裁決。

聖地牙哥的聯邦地區法官14日做出裁決，表示從加州被送回墨西哥等候的庇護申請人，應准許他們在移民法庭的聽證期間聘請律師。