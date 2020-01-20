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哈利梅根「房事」有譜？傳看上加國2788萬海濱豪宅

2020-01-20 14:29世界日報 編譯季晶晶／綜合19日電

傳哈根看上加國西溫2788萬海濱豪宅。圖／世界日報提供
傳哈根看上加國西溫2788萬海濱豪宅。圖／世界日報提供
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英國媒體太陽報報導，英國哈利王子的妻子梅根據傳對加拿大卑詩省西溫地區一棟價值2100萬英鎊（約2788萬美元）的夢幻海濱豪宅感興趣，可能出手購置以備在北美定居。

根據太陽報，這棟面積達6900平方英呎的四層樓豪宅，位於西溫素有盛名的富人區Kitslano，內有六間臥房、五間浴室，整面觀景窗可將絕佳海岸和城市景觀盡收眼底。

這處豪宅設有出入口，能提供英國哈利王子和梅根一家想要的隱私，且屋前有修剪整齊的樹籬遮蔽，後院則有20英尺長臨海灘的圍牆。

此豪宅符合哈根想要的隱私保護。圖／世界日報提供
此豪宅符合哈根想要的隱私保護。圖／世界日報提供
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英國哈利王子加拿大

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