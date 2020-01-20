澳洲70歲老翁獨具慧眼 靠撿歷史建材打造超美新屋

澳洲廣播公司報導，當澳洲大部分地區正拆除舊房舍，以騰出更大空間蓋更寬敞的新建築時，布里斯本70歲的景觀設計師阿特肯（Ken Aitken）收集廢棄歷史建築的材料，重新打造成自己的夢想家園。

早在替代房屋或回收再利用的概念蔚為風潮前，阿特肯於1970-80年代就花了很多時間在大街上尋找廢棄材料。阿特肯的妻子哈麗特（Harriet）說，「大家都覺得他很古怪。他總是領先時代，他有能力看到別人沒注意到的東西」。

阿特肯曾從歷史建築中搶救具有百年歷史的石頭和梁木，其中包括該市的法院大樓、監獄和麵粉加工廠，這些建築都隨著時代消去。

阿特肯說，當時聽完墨爾本已故建築師諾克斯（Alistair Knox）的演講後受到鼓舞，諾克斯以開創現代泥磚屋聞名，「我當時覺得自己很有熱忱，我也想成為那樣的人」。

阿特肯1981年收集數以噸計的材料，在獲得地方議會批准後開始建造。這棟建築主要由被鑲進木材和沙岩牆壁的玻璃打造，而這些材料為阿特肯從Boggo公路監獄、毅力谷區的REX戲院和1800年代移居者的簡陋小屋中所搶救出來。

阿特肯一家人在修繕完成的建築內住了四年，房子的設計符合該地區的自然環境。阿特肯表示，「它看起來就像是從地面冒出來的。它是純手工打造的，具有豐富歷史」。

哈麗特說，屋內幾乎所有東西都是二手品，跟以往住過的地方不同，「但我很喜歡。我已經撿了很多家具，並為房屋內部設計，以符合阿特肯的要求」。

阿特肯最珍藏的東西之一為石頭，現在鑲嵌在他的臥室牆上。他說，在布里斯本喬治街最高法院大樓被拆除後，於1979年去撿拾廢棄石頭，「這座建築（法院大樓）是用1877年從袋鼠角懸崖上切下來的石頭所製成」。

歷史學家福特（Jack Ford）說，雖然很難核實歷史材料，特別是那些二手材料，但阿特肯的方法著實有價值。他表示，「阿特肯盡了最大努力，但如果這些建築依然屹立那當然更好」，但重複使用這些材料，至少也是保存歷史的一種方式。