破冰！哈利與威廉據傳已和好 但與老爸查理仍有矛盾

英國哈利王子與妻子梅根日前拋下「退出王室」震撼彈後，掀起英國王室巨浪，哈利與哥哥威廉王子的關係也因此降至冰點，但英國每日郵報報導，據傳兩人間的關係已修復，但哈利與與父親查理王子之間依然有矛盾。

據報導，有鑑於哈利即將與梅根搬離英國，並計畫到加拿大居住，哈利和威廉意識到，兩人之間長達兩年的分歧，若現在不加以解決，之後將永遠沒有機會。

在梅根與威廉妻子凱特的參與下，哈利與威廉在參加家族會議之外，私底下還進行了一場和平談話。

一名消息人士向太陽報說，威廉和哈利於女王在桑德林漢姆莊園召開的會議之外，兩人私下還度過一段時光。消息人士表示，「在挽救兄弟關係方面，這是開創性的舉動，這完全由他們自己推動」。

消息人士說，「凱特和梅根確實參與兄弟間的多次談話，這是他們關係真正解凍的另一個跡象，情況有在好轉」。

他們補充表示，「鑑於哈利準備永久離開（英國），哈利與威廉意會到，若現在不解決兩人間的問題，將永遠失去機會」。

據報導，哈利與威廉已經不和睦長達兩年，但哈利與梅根現在已經退出王室生活，並放棄他們的「殿下」頭銜。