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中共近逼威嚇 彈道飛彈是否為台海防衛的最佳解？

傳哈利夫婦得老父贊助1年 友人：那錢「並非用不完」

2020-01-20 11:47聯合報 編譯馮克芸／即時報導

每日郵報報導，白金漢宮18日發表聲明，指哈利王子及妻子梅根將不再使用「殿下」頭銜且不再是王室工作成員後，外傳哈利的父親查理王子將從自己的投資收入中拿出一筆錢，贊助子媳的新生活一年，但友人警告哈利夫婦，那筆錢並非「取之不盡用之不竭」。

哈利夫婦與王室達成的切割安排，表示哈利與梅根將不再接受公款，還將把修繕浮若閣摩爾別墅的240萬英鎊（約台幣9373萬元）公款，還給納稅人。每日電訊報報導，未來查理王子將使用他私人投資收入，而不是他從康瓦爾公國（Duchy of Cornwall）莊園取得的收入，來協助哈利王子夫婦在加拿大的新生活。

一名接近查理王子的消息人士說，查理王子已暗示，這並不是一筆「取之不盡用之不竭」的錢，他將在一年後檢梘哈利夫婦的各項財務安排。

據說女王也擔心哈利夫婦會用他們的王室名號賺錢，將密切關注兩人。

由於白金漢宮18日宣布的王室與哈利夫婦協議中，僅說兩人將不再具「殿下」頭銜，但仍保留他們「薩塞克斯公爵與夫人」的名號，有人擔心，兩人可能還是會使用那個名號，如果這麼做能加持他們的品牌且讓他們撈到千百萬美元的話。白金漢宮說，哈利夫婦獲准保住上述名號，但他們同意不再使用這個名號。

梅根的時裝設計師友人諾諾（Misha Nonoo）已暗示，她準備與哈利夫婦合作。諾諾稍早在搭機前往梅根目前居住的加拿大後，曾發IG說：「嗨，大家，我們正忙著一件非常特別的合作。」

英國白金漢宮18日聲明哈利王子（右後一）與妻子梅根（右後二）不再具「殿下」頭銜後...
英國白金漢宮18日聲明哈利王子（右後一）與妻子梅根（右後二）不再具「殿下」頭銜後，傳查理王子（左前一）拿私人投資收入，贊助哈利夫婦一年。圖為王室家族2017年耶誕節檔案照。美聯社
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王室白金漢宮加拿大哈利王子

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