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王室徹底切割 哈利與梅根喪失「殿下」頭銜

2020-01-20 00:34聯合報 編譯徐榆涵／綜合報導

英國白金漢宮十八日發布聲明，表示哈利王子與妻子梅根將不再使用王室「殿下（ＨＲＨ）」頭銜，不再是王室的工作成員，不會再領取用於履行王室職務的公款，同時不再正式代表英國女王伊麗莎白二世。

哈利王子與梅根往後仍保有薩塞克斯公爵與公爵夫人封號，但不再具有「殿下」頭銜。聲明指出，雖然他們不會搬出王室所屬的浮若閣摩爾別墅，但會歸還先前修繕該別墅的兩百四十萬英鎊（約台幣九千四百萬元）公帑。

圖為二○一八年哈利夫婦和女王一起出席女王青年領袖獎頒獎典禮。 （美聯社）
圖為二○一八年哈利夫婦和女王一起出席女王青年領袖獎頒獎典禮。 （美聯社）
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這是哈利與梅根本月稍早宣布退出王室資深成員身分後，英國王室對他們的最新動作。白金漢宮表示，這項新安排將於今年春天生效。

英國女王伊麗莎白二世在聲明中說，王室經過數個月的對話與近期的討論，很高興能為哈利王子和其家人找到一條有建設性且受到支持的道路。

女王說：「哈利、梅根與（兩人的長子）亞契將永遠是我珍愛的家庭成員。我理解他們過去兩年因遭受嚴格審視而經歷的各種挑戰，我支持他們希望獲得更獨立生活的心願。」

英國廣播公司（ＢＢＣ）指出，無法想像英國王室還有其他方式，能與哈利夫婦的關係斷得更乾淨。哈利與梅根不再有王室頭銜，也沒有王室職責，沒有軍職、不再代表王室出訪，大部分時間待在加拿大，不領公家的錢，雖然仍是王室家族一分子，但實際上已不代表王室。

ＢＢＣ說，王室的最新安排與哈利夫婦之前的打算不一樣，哈利夫婦先前規畫，日後或許能在英國與加拿大兩地居住，並繼續履行部分王室責任。然而，這其中會牽涉太多利益矛盾和衝突，因此王室最後決定和哈利夫婦徹底切割。

未來哈利夫婦多半時間將遠離英國，可能住在加拿大或美國。他們獲准在私人機構工作賺錢，但他們從事的工作將遵循「女王陛下所珍視的價值」。

王室英國女王哈利王子白金漢宮

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