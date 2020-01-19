3名德國人涉嫌替中國刺探情報 律師駁：子虛烏有

一名來自德國的前歐盟外交官以及一家德國公司兩名員工涉嫌為中國從事間諜活動。圖／法新社 分享 facebook

據德新社報導，有關替中國從事間諜活動一案有了新的發展。涉嫌的前德國外交官的律師駁回了對其當事人的指責。律師、德國基社盟成員高維勒（Peter Gauweiler）周六（1月18日）在慕尼黑對德國《圖片報》說，所謂的特工情報工作是一隻北京烤鴨（鴨子一詞在這裡是子虛烏有的意思）。

這名律師還表示，聯邦檢察院已向聯邦法院的調查法官撤回了請求下達逮捕令的申請，而他本人也對該案的核心指責間諜活動持有深刻的懷疑。《圖片報》還報道，他們從涉嫌人活動的圈子了解到，本案的動機可能源於一個私人報復行為；目前，警方也在追蹤調查這一脈絡。

聯邦檢察官不願對此事表態。其發言人告知，該案的調查還在繼續。

上周三（1月15日）《明鏡》率先對該案做了報導。一名來自德國的前歐盟外交官以及一家德國公司兩名員工涉嫌為中國從事間諜活動。其中兩人涉嫌向中國國家安全部提供了私人和工作上的信息。第三人則僅表示有這樣的意願。《明鏡》報道還稱，警方在檢察院授權下，當日對柏林、布魯塞爾、巴登-符騰堡州和巴伐利亞州的9處地點進行了搜查。所涉及的是嫌疑人的住所和辦公室。

替外國從事間諜活動是一項嚴重指責。根據德國刑法第99條，如果罪證確鑿，可以判處當事者最多10年監禁。

李魚/任琛（德新社、圖片報等）