「AV帝王」暴紅！Netflix將如何顛覆日本電視產業？

以超高製作成本節目撼動了美國好萊塢的串流影音平台Netflix，目前也正依循相同模式，顛覆日本電視產業。

日經新聞報導，Netflix去年8月推出的原創劇集「AV帝王」，改編自成人片導演村西透的真實故事，這部奇特且時而腥羶的故事已在超過190個國家上架，並在南韓、泰國、越南和新加坡位居點閱排行榜前十名。

對日本的演員、導演和其他創作者來說，和Netflix合作是項令人興奮的新機會，原因除了這家美國公司提供的製作預算，比日本所有主要電視台加總還多，還因為這家公司會提供更大的創作自由，能夠敘述更複雜、黑暗、甚至粗俗的故事，並將這些故事分享給全球觀眾。這也是有些人會稱Netflix是「創意王國」的主因。

Netflix執行長哈斯汀去年夏季對「AV帝王」讚譽有加，形容這部影集製作精良且具備娛樂性，讓該片的執行製作坂本和隆鬆了一口氣。坂本在Netflix進軍日本市場的2015年，離開了原本任職的電視製作公司，加入Netflix。

坂本在2017年初的時候接觸到「AV帝王」的原著，當時他的一名導演朋友本來想將這本書拍成作品，雖然後來放棄，但希望坂本能實現這個夢想，因為Netflix在勇於製作大膽、爭議的節目上，相當有名。

相較於日本一般電視台需要考慮贊助商的反應，Netflix的巨額營收主要來自全球逾1.5億名的訂戶，因而比較容易碰觸一些禁忌主題，並製作一些專門吸引小眾觀眾的節目。Netflix已透過提供創作自由，製作出諸多全球賣座作品，力如以女子監獄為主題的喜劇片「勁爆女子監獄」，或是描述一名南美洲販毒集團老大崛起的「毒梟」。

坂本在「AV帝王」的製作計畫獲准後做的第一件事，就是邀請「毒梟」的編劇Jason George到日本，討教如何描寫一個可能很難得到觀眾同情的離經叛道角色。他也希望能確保劇中的那些腥羶鏡頭的呈現方式，不會毫無意義、或被認為不尊重女性。這些討論最後也得到很豐碩的成果：坂本獲得George幫助撰寫劇本。

「AV帝王」企畫案的出現時機恰逢其時，因為Netflix正日漸仰賴亞洲、歐洲和中東為其成長動力，也熱衷於這些市場尋找人才和推廣製作。Netflix各地子公司自由裁量製作原創節目，「AV帝王」就是Netflix日本子公司所推出的首部原創影集。

為了支持人才追逐創意，Netflix在每個正確的地方都下了重本，並由在美國訓練過的員工負責掌控行銷和法務等後勤部門。

在資金部分，Netflix去年共在全球斥資150億美元於製作內容，是以製作大河劇聞名的日本國營電視台NHK的逾五倍。

一般而言，日本每集電視節目的製作費約為數千萬日圓，但Netflix一些節目的製作費甚至超過每集10億日圓（900萬美元）。「AV帝王」的製作費預估是每集1億日圓。

日本電視台和Netflix製作節目的另一個差異，在於一部日劇常由一名編劇負責整部的劇本，但「AV帝王」劇本卻是由四名編劇耗時一年編寫。擁有高製作費，也代表著製作人將能聘是玉山鐵二等「A咖」演員擔任配角，並搭建出一座完全還原東京歌舞伎町的場景，進行360度拍攝。

「AV帝王」總導演武正晴在回想起他第一天到達位在神奈川縣相模原市的拍攝地點時，對整部片的製作規模感到了驚訝和興奮，簡直比擬NHK的電視劇。一排長達300公尺、製作充滿細節的集合住宅，一大群的臨時演員和一隻「流浪狗」演員，以及讓街道變得泥濘的人造雨，都讓畫面所呈現出的日本二戰過後氛圍，變得更加生動。

而這所有的一切，在這部片近四個月拍攝行程裡，只用了短短一天。這些佈景是用在山田孝之飾演的主角村西童年時的一個重要場景，這段場景在螢幕上只呈現了三分半鐘。

武正晴說：「我很震驚Netflix只為険一天的拍攝，就搭建出這樣規模的佈景。這讓我從第一天就開始興奮。」

Netflix不惜重本製播這部影集，當然也有一些期許。首先，雖然故事年代主要是在1980年代，但必須拍得讓全世界人都懂，且能引發現代觀眾的共鳴。其次，這必須是一部扣人心弦、描述弱者的故事。該公司對劇中的情色場景絲毫不大驚小怪，因為這在整個企畫案中是不可避免的。

不過，儘管坂本和其他總部主管有兌武正晴提出一些要求，但只要武正晴能給予合理的解釋，就不會有任何限制。Netflix保證給予製作團隊的這種創作能量，也感染到演員身上，並讓日本和全世界的觀眾對劇情感到共鳴。

不過，問題在於，Netflix能否利用這種動能，創造更多成功，並改變日本電視產業的樣貌。關西大學研究電視文化的助理教授松山秀明對此持疑。他認為，「AV帝王」是彌補了傳統電視劇的不足，「未必顯示獨特的表達方式已獲得成功，暫時還不會威脅傳統電視產業」。