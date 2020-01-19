親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

選前嗆請全台吃雞排！他被肉搜不躲了 600份雞排領取點曝光

韓國樂天集團創辦人辛格浩逝世 享耆壽99歲

2020-01-19 20:23香港01 記者許懿安／報導

韓國樂天集團創辦人辛格浩在1月19日約下午4時30分去世，享年99歲。 路透
韓國樂天集團創辦人辛格浩在1月19日約下午4時30分去世，享年99歲。 路透
分享
國樂天集團創辦人辛格浩在1月19日約下午4時30分去世，享年99歲。他2019年10月因涉貪污瀆職被判有期徒刑3年，但因年事已高以及身體狀況差，獲准監外執行6個月。

辛格浩1921年生於慶南蔚山市，創辦樂天集團，是韓國廣為人識的企業家之一。樂天集團是韓國巨企之一，業務涉及地產、娛樂、酒店及百貨等。

他1941年到日本打拼，1948年開創一小型香口膠廠及經銷商，1965年在韓日邦交正常化後，辛格浩1967年在韓國成立樂天製果公司，逐漸發現成為現時的韓國樂天集團。

辛格浩育有兩子，分別為長子辛東主及次子辛東彬。樂天集團現在實際持有人為辛東彬。

韓國高等法院2018年10月對辛格浩案件二審判決，判他3年有期徒刑，罰款30億韓圜。2019年10月17日，韓國大法院（相當於「最高法院」）判處他有期徒刑3年，罰款30億韓圜。

韓國首爾中央地方檢察廳2019年10月23日認定辛格浩已屆高齡、是腦退化症晚期患者、行動不便、無法溝通、病情有機會急劇惡化以及有死亡之風險，難以在獄中服刑，因而獲准監外執行6個月。

延伸閱讀：

韓國前總統李明博受賄案　檢方要求判囚23年罰2.1億

【印度版陳同佳】男認酒店房內殺女友　警錄影廠「拉人」全程直播

文章授權轉載自《香港01》

國樂韓國貪污
想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

外媒：習近平訪緬聲勢浩大 成果有限受質疑

2020-01-19 20:34

歐盟若再施壓 伊朗：將重新檢視與原能總署合作

2020-01-19 20:39

土國總統艾爾段：戰地和外交雙管齊下 謀求利比亞和平

2020-01-19 20:28

百億帳密遭販賣 跨國警方逮兩嫌

2020-01-19 19:10

柏林峰會將登場 列強討論結束利比亞危機之道

2020-01-19 18:43

影／白金漢宮聲明：哈利梅根剝奪殿下頭銜 春天生效

2020-01-19 18:01

哈利夫婦出走風波 再度掀英國王室開銷爭議

2020-01-19 17:03

雖無殿下頭銜 哈利夫婦每年千萬維安費仍由民眾埋單

2020-01-19 17:03

未來只稱薩塞克斯公爵 哈利是第2名擁此頭銜的王室成員

2020-01-19 16:56

利比亞石油出口遭封鎖 柏林和談峰會添變數

2020-01-19 15:55

野火重創旅遊業 澳洲政府宣布補助15.65億元

2020-01-19 15:09

瑞典將傳召中國大使 關切言論打壓新聞自由

2020-01-19 14:37

北韓傳撤換外長 對美政策將轉變？

2020-01-19 14:27

引用納粹宣傳語句 巴西文化部長丟官

2020-01-19 14:26

澳洲百年一遇暴雨 紓緩野火卻釀洪災

2020-01-19 14:22

梅根「房事」：傳看上加拿大西溫8.18億元豪宅

2020-01-19 14:22

農業和環保引發對立 德國兩派人馬街頭拉鋸

2020-01-19 12:39

哈利與梅根 遭撤「殿下」頭銜

2020-01-19 11:57

衛報：梅根真的被英媒苛待 負面標題是正面2倍多

2020-01-19 11:54

兒子脫離王室 查理王子憤怒怪罪梅根

2020-01-19 11:54

女王說哈利梅根不再是「王室工作成員」究竟什麼意思？

2020-01-19 11:35

巴黎街頭再現抗議人潮 警逮捕至少59人

2020-01-19 11:10

BBC：四個「不」 英國王室與哈利、梅根斷得乾淨

2020-01-19 11:07

阿根廷檢察官逝世5週年 民眾遊行籲查死因

2020-01-19 10:55

黎巴嫩反政府示威再起 逾220人受傷3個月來最多

2020-01-19 10:37

梅根真的被英國媒體苛待：負面下標是正面的兩倍多！

2020-01-19 10:25

臉書道歉失誤冒犯：習近平名字譯成粗話

2020-01-19 07:53

青年運動叛軍空襲葉門訓練軍營 60死數十傷

2020-01-19 06:23

哈利梅根將喪失「殿下」頭銜 春天生效

2020-01-19 04:35

印尼東部巴布亞省規模6.0強震 無海嘯危險

2020-01-19 03:13

星期人物／選戰奇才，治國搖擺 澳洲總理滿頭包

2020-01-18 23:54

普亭續掌權奇招 俄抗議聲小

2020-01-18 23:54

普亭為續掌權出奇招 俄反對派回擊難

2020-01-18 22:11

不只台灣 美日韓大學也面臨裁併潮

2020-01-18 22:00

不捨！無尾熊馬路中央舔雨水 天降甘霖緩澳洲野火

2020-01-18 21:40

北韓外長李容浩傳遭撤換 繼任者下周發布

2020-01-18 21:01

調高軍費有助韓國拚經濟！ 美方神邏輯讓韓方傻眼

2020-01-18 20:49

台灣登山客喜馬拉雅山遇雪崩 外交部確認3人皆平安

2020-01-18 18:21

法國欲增派非洲駐軍 專家：應先脫貧

2020-01-18 18:05
看更多

熱門文章

BBC：四個「不」 英國王室與哈利、梅根斷得乾淨

2020-01-19 11:07

臉書道歉失誤冒犯：習近平名字譯成粗話

2020-01-19 07:53

泰國髮型師穿性感內衣理髮 網友曝她真實身分

2020-01-19 10:44

哈利梅根將喪失「殿下」頭銜 春天生效

2020-01-19 04:35

不捨！無尾熊馬路中央舔雨水 天降甘霖緩澳洲野火

2020-01-18 21:40

梅根真的被英國媒體苛待：負面下標是正面的兩倍多！

2020-01-19 10:25

女王說哈利梅根不再是「王室工作成員」究竟什麼意思？

2020-01-19 11:35

澳洲百年一遇暴雨 紓緩野火卻釀洪災

2020-01-19 14:22

不只台灣 美日韓大學也面臨裁併潮

2020-01-18 22:00

美太空軍新制服用「林地迷彩」 網轟：外太空有樹？

2020-01-19 08:22

梅根「房事」：傳看上加拿大西溫8.18億元豪宅

2020-01-19 14:22

向左走向右走? 哈利梅根加拿大「房事」待解決

2020-01-18 22:10

消失23年 克林姆畫作意外在失竊美術館找回

2020-01-18 23:21

川普秀「經濟肌肉」制敵 專家：短多長空

2020-01-18 23:54

哈利與梅根 遭撤「殿下」頭銜

2020-01-19 11:57

兒子脫離王室 查理王子憤怒怪罪梅根

2020-01-19 11:54

新型深度旅遊 這九個地方讓你更認識日本！

2020-01-19 01:09

青年運動叛軍空襲葉門訓練軍營 60死數十傷

2020-01-19 06:23

加拿大紐芬蘭破紀錄暴風雪 兩日降雪量近80公分

2020-01-19 13:29

普亭為續掌權出奇招 俄反對派回擊難

2020-01-18 22:11

星期人物／選戰奇才，治國搖擺 澳洲總理滿頭包

2020-01-18 23:54

哈利夫婦出走風波 再度掀英國王室開銷爭議

2020-01-19 17:03

三利多助攻 美歐股雙創新高

2020-01-19 00:13

瑞典將傳召中國大使 關切言論打壓新聞自由

2020-01-19 14:37

創意旅遊英語爆紅：我房間有傑利 快帶湯姆來！

2020-01-19 11:16

調高軍費有助韓國拚經濟！ 美方神邏輯讓韓方傻眼

2020-01-18 20:49

野火重創旅遊業 澳洲政府宣布補助15.65億元

2020-01-19 15:09

穿太性感錯了嗎？日男實測與全班比基尼辣妹考試 結果讓人驚訝

2020-01-19 20:15

雖無殿下頭銜 哈利夫婦每年千萬維安費仍由民眾埋單

2020-01-19 17:03

衛報：梅根真的被英媒苛待 負面標題是正面2倍多

2020-01-19 11:54

未來只稱薩塞克斯公爵 哈利是第2名擁此頭銜的王室成員

2020-01-19 16:56

談狙殺蘇雷曼尼過程 川普：倒數後發出巨響

2020-01-19 18:49

多金孕妻遭爆頭 疑夫為錢雇殺手行凶

2020-01-19 12:52

十年前投資萬事達卡公司1,000美元 現在投報率一鳴驚人

2020-01-18 23:22

影／白金漢宮聲明：哈利梅根剝奪殿下頭銜 春天生效

2020-01-19 18:01

北韓外長李容浩傳遭撤換 繼任者下周發布

2020-01-18 21:01

IMF：全球經濟不確定性降低

2020-01-18 23:33

IMF：美中簽協議 不確定性猶存

2020-01-19 00:09

美製造業徵才 大打福利牌

2020-01-19 00:45

北韓傳撤換外長 對美政策將轉變？

2020-01-19 14:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top