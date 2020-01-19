韓國樂天集團創辦人辛格浩逝世 享耆壽99歲

韓國樂天集團創辦人辛格浩在1月19日約下午4時30分去世，享年99歲。 路透 分享 facebook 韓國樂天集團創辦人辛格浩在1月19日約下午4時30分去世，享年99歲。他2019年10月因涉貪污瀆職被判有期徒刑3年，但因年事已高以及身體狀況差，獲准監外執行6個月。

辛格浩1921年生於慶南蔚山市，創辦樂天集團，是韓國廣為人識的企業家之一。樂天集團是韓國巨企之一，業務涉及地產、娛樂、酒店及百貨等。

他1941年到日本打拼，1948年開創一小型香口膠廠及經銷商，1965年在韓日邦交正常化後，辛格浩1967年在韓國成立樂天製果公司，逐漸發現成為現時的韓國樂天集團。

辛格浩育有兩子，分別為長子辛東主及次子辛東彬。樂天集團現在實際持有人為辛東彬。

韓國高等法院2018年10月對辛格浩案件二審判決，判他3年有期徒刑，罰款30億韓圜。2019年10月17日，韓國大法院（相當於「最高法院」）判處他有期徒刑3年，罰款30億韓圜。

韓國首爾中央地方檢察廳2019年10月23日認定辛格浩已屆高齡、是腦退化症晚期患者、行動不便、無法溝通、病情有機會急劇惡化以及有死亡之風險，難以在獄中服刑，因而獲准監外執行6個月。

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