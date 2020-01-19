百億帳密遭販賣 跨國警方逮兩嫌

英國國家犯罪局表示，由於許多人都是在不同網站使用同一組密碼，犯罪集團正是利用這點。(Photo by Stepfeed) 分享 facebook

120億名用戶的帳號密碼被賣？在尼德蘭（原名荷蘭）、英國、德國警方和美國FBI的跨國合作下，逮捕兩名嫌犯。尼德蘭警方表示，兩位嫌犯都年僅22歲，在犯罪組織中只是做為協助者。英國國家犯罪局指出，社群網站以及個人健康管理應用程式都是資料外洩的來源。

1萬處資安漏洞

根據《德國之聲》報導，只要每天支付2美金或每月支付25美金，「We Leak Info」網站的120億組帳號密碼任君取用！美國司法部表示，雖然「We Leak Info」宣稱成立目的是為了讓用戶發現自己的帳號密碼是否被盜用，但事實上卻讓駭客唾手可得。

英國國家犯罪局指出，120億組帳密分別從總計1萬處資安漏洞外洩，例如社群網站LinkedIn以及個人健康管理應用程式MyFitnessPal，據估計兩位嫌犯從販賣個資中大賺26.1萬美金。英國國家犯罪局表示：「由於許多人都是在不同網站使用同一組密碼，犯罪集團正是利用這點。」

恐怕只抓到小弟

各國警方的調查從去年夏天展開，兩位嫌犯都年僅22歲，一位在尼德蘭城市阿納姆，另一位則在北愛爾蘭。《Dutch News》指出，尼德蘭的嫌犯在犯罪集團中恐怕只扮演「協助者」的角色，使用蒐集來的個資，而非主動從資安漏洞竊取個資。另一位北愛爾蘭的嫌犯的資訊則尚未公開。

《德國之聲》報導，近年來大型的跨國電腦犯罪層出不窮，去年5月美國、喬治亞、烏克蘭、德國、保加利亞和摩爾多瓦等國，共同破獲了一起在東歐運作的犯罪組織，透過電子郵件進行「網路釣魚」，在超過4萬名用戶的電腦中植入惡意軟體，以控制用戶的線上銀行帳戶。

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