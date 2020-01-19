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影／白金漢宮聲明：哈利梅根剝奪殿下頭銜 春天生效

2020-01-19 18:01聯合報 編譯尤寶琪／即時報導

英國哈利王子和妻子梅根8日突然宣布退出資深王室成員身分後，白金漢宮在18日宣布，哈利王子與妻子梅根未來將不能再使用「殿下」頭銜（HRH），新安排將於2020年春天生效。

根據白金漢宮聲明，哈利與梅根將不會再領取身為王室成員的納稅人資助，同時不再正式代表英國女王伊麗莎白二世，但白金漢宮指出薩塞克斯公爵及夫人（Sussexes）很清楚，他們所做的一切將持續榮耀女王，而他們也表態將會繳回，修繕在英國的住所「弗洛格摩別墅」（Frogmore Cottage）所花費納稅人的240萬英鎊（約9373萬新台幣）。

稍早在白金漢宮發出聲明前，哈利王子於16日出席2021世界盃聯盟式橄欖球賽（Rugby League World Cup）抽籤典禮，這是哈利宣布「退位」以來首度公開亮，態度輕鬆不時露出燦笑。外界也猜測，這可能是他最後以王室成員身分公開亮相。

而遠在加拿大的梅根，14日也受度公開露面，訪問婦女慈善機構，16日則被拍到開心的自己開車到機場接朋友，擺脫王室規範，被媒體形容是滿面春風。《每日郵報》報導，梅根的好友透露，梅根感覺「終於可以呼吸」，她認為王室生活太過壓抑，不想讓亞契在這種「有毒的環境」下長大。

白金漢宮在18日宣布，哈利王子與妻子梅根未來將不能再使用「殿下」頭銜（HRH），...
白金漢宮在18日宣布，哈利王子與妻子梅根未來將不能再使用「殿下」頭銜（HRH），新安排將於2020年春天生效。法新社
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王室白金漢宮英國

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