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雖無殿下頭銜 哈利夫婦每年千萬維安費仍由民眾埋單

2020-01-19 17:03世界日報 編譯林梅婕／綜合18日電

白金漢宮18日宣布，哈利王子與梅根將退出英國王室的工作成員，且不再使用「殿下」的...
白金漢宮18日宣布，哈利王子與梅根將退出英國王室的工作成員，且不再使用「殿下」的頭銜；雖然已經是近乎成為平民百姓的兩人，英國仍需每年花費至少760萬英鎊(約990萬美元)做為哈利和梅根的維安費用，而這筆費用最終仍由納稅人埋單。 美聯社
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白金漢宮18日宣布，哈利王子與梅根將退出英國王室的工作成員，且不再使用「殿下」的頭銜；雖然已經是近乎成為平民百姓的兩人，英國仍需每年花費至少760萬英鎊(約990萬美元)做為哈利和梅根的維安費用，而這筆費用最終仍由納稅人埋單。

雖然官方聲明表示，白金漢宮對如何安排兩人的維安事項不願多做說明，但維安專家表示將會有個別的完善程序來安排兩人的維安需求。

加拿大皇家騎警(Royal Canadian Mounted Police, RCMP)前成員馬修(Chris Matthews)預估，哈利梅根夫婦的維安措施等級將仿照他國首相。

馬修在接受加拿大「環球郵報」(The Globe and Mail)的訪問時表示：「他們全天都需要私人隨身護衛，還有他們使用的交通工具包括車輛或私人飛機，以及他們的通訊設備也必須防止遭人監聽，這些都屬於維安費用的範疇。」

另外馬修也說，他們的住所還需要架設圍籬、監視器和警報器等，而要在加拿大重新安排這些事宜的成本可能要價不斐，因此哈利梅根夫婦想要在英加兩地居住的安排也被嚴厲的批評。

雖然加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)向伊莉莎白女王表示，哈利梅根夫婦在加拿大會非常安全，但加拿大每年也將負擔目前兩人維安費用的一半。

最新民調也顯示，加拿大有73%的民眾表示不願負擔哈利梅根夫婦任何的搬遷和維安費用，19%的民眾認為可以負擔部分費用，僅3%的民眾願意全額負擔。

隨著哈利梅根夫婦將減少參加皇室公開活動，兩人的維安層級可能被降級，例如護衛隊人員的武器會以電擊槍取代實彈槍枝；另外英國政府官員也提供各種維安措施的安排，供伊莉莎白女王、查理、威廉及哈利王子親自檢視。

儘管如此，倫敦都會區警察局(Metropolitan Police)對皇室和首相成員的維安費用不斷增加也感到擔憂，也期望能盡可能縮減維安規模。

加拿大英國女王

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