哈利夫婦出走風波 再度掀英國王室開銷爭議

英國哈利王子及夫人梅根決定脫離王室第一線職責，讓女王伊莉莎白二世花費多年想平撫下去的老問題浮現：王室大家族開銷、貲財如何？另鑑於稅務、維安開銷、王家禮節及王家財務問題，政治上很敏感，哈利王子夫婦是否真能財務獨立，還是個問題。 美聯社 分享 facebook

英國哈利王子及夫人梅根決定脫離王室第一線職責，讓女王伊莉莎白二世花費多年想平撫下去的老問題浮現：王室大家族開銷、貲財如何？另鑑於稅務、維安開銷、王家禮節及王家財務問題，政治上很敏感，哈利王子夫婦是否真能財務獨立，還是個問題。

媒體報導，英國王室枝繁葉茂。非為直系的王室成員過去要由自己與君王的關係拿到錢，又不捲入醜聞或令王室品牌變得廉價，頗費周章。

現年93歲的女王在過去30年一直採取平衡的做法，既確保王室看來體面，又設法不疏遠幫忙王室開銷的英國納稅人。女王裁減過度的支出及疏族開銷，包括自己兩個小兒子安德魯、愛德華王子；兩人自1990年代初期便沒能領到由稅金撥付的津貼，全由老媽個人收入領錢。

哈利夫婦在官網宣稱，他倆打算打破這種模式，希望以「新工作模式」來賺錢，還把「王家薩塞克斯」(Sussex Royal)註冊成商標，生產一堆物事，包括襪子及賀卡；只是，兩人還指望繼續保有官方出資的維安，住在女王擁有的莊園，而高達310萬元的維繕費用是納稅人出的錢。

他倆還打算平分住在加拿大及英國的時間，引發勤務安排的諸多問題，包括哈利王子的收入要不要繳所得稅。

英媒報導，指稱加拿大已同意哈利夫婦居住當地時，由渥太華當局支付維安貴用。

想脫離王室過活並不容易。女王的么子愛德華曾開過電視節目製作公司，但收了起來，只好繼續投入王室活動，由老媽那邊拿錢。王室重新打造愛德華，擔任貿易特使，但他與惹上性侵官司的艾普斯坦(Jeffrey Epstein)交遊之後，特使的角色也煙消雲散。