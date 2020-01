未來只稱薩塞克斯公爵 哈利是第2名擁此頭銜的王室成員

哈利王子可以保有薩塞克斯公爵頭銜,梅根也可獲薩塞克斯公爵夫人頭銜。 法新社 分享 facebook

哈利王子和妻子梅根‧馬克爾2018年5月結婚時獲得「殿下」(His and Her Royal Highness)和薩塞克斯公爵與公爵夫人(Duke and Duchess of Sussex)頭銜;哈利是第二名擁有薩塞克斯公爵頭銜的王室成員,梅根則是擁有薩塞克斯公爵夫人頭銜的第一人。

哈利的所有頭銜是薩塞克斯公爵殿下、鄧巴頓伯爵(Earl of Dumbarton)和基爾基爾男爵(Baron Kilkeel),梅根則為薩塞克斯公爵夫人,她是首位擁有此頭銜的人。

女王私人收藏「皇家典藏」(Royal Collection)表示,「薩塞克斯公爵」頭銜過去僅一人曾有過,即夏洛特女王(Queen Charlotte)和喬治三世(George III)的兒子佛雷德里克(Augustus Frederick)1801年獲此頭銜,他是反奴隸社運人士、天主教和猶太教權益支持者。

這些頭銜屬於大英帝國的「貴族」體系,可追溯至封建時期。

最初,貴族會把頭銜贈予效忠的僕人,交換保衛農地,並讓他們成為領地的夥伴,如今則僅限王室親屬。

女王在親屬屆齡或結婚時,決定給予何種頭銜。

女王可為男性挑選五種頭銜,分別是公爵(duke)、侯爵(marquess)、伯爵(earl)、子爵(viscount)或男爵(baron);女性頭銜也有五種,分別是女爵或公爵夫人(duchess)、女侯爵或侯爵夫人(marchioness)、女伯爵或伯爵夫人(countess)、女子爵或子爵夫人(viscountess),以及女男爵或男爵夫人(baroness),其中又以公爵、女公爵和公爵夫人的地位最高。

一般而言,家庭親屬會被賦予公爵和公爵夫人,但女王可以選擇給予多種頭銜。

哈利的哥哥威廉王子(Prince William)、嫂嫂凱特‧密道頓(Kate Middleton)婚後成為劍橋公爵與公爵夫人(Duke and Duchess of Cambridge);女王同時賦予威廉「史特拉森伯爵」(Earl of Strathearn)和「卡里克弗格斯男爵」(Baron Carrickfergus)的頭銜。

哈利與威廉的父親、查理王子(Prince Charles)是康瓦爾公爵(Duke of Cornwall),女王的第二個兒子安德魯王子(Prince Andrew)則獲封約克公爵(Duke of York)。

不過,女王的小兒子、安德魯王子(Prince Edward)打破傳統,在結婚時選擇了威塞克斯伯爵(Earl of Wessex)的頭銜。