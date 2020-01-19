女王說哈利梅根不再是「王室工作成員」究竟什麼意思？

英國白金漢宮18日發出聲明，說明哈利王子及妻子梅根已不再是王室工作成員（working members of the British royal family），未來將不再使用「殿下」頭銜（HRH）。究竟什麼是「王室工作成員」？

外媒報導，英國王室成員有兩種，一種是工作成員，另一種是非工作成員，二者的差別是：是否因代表王室家族而受薪。以目前排在王位接班順序第二位的威廉王子為例，他因代表家族參加許多活動、以女王之名履行多項職責而獲支薪，就是「王室工作成員」。

相對地，「非工作成員」指的是那些雖仍屬王室家族，但沒重要到因代表家族而支薪的人，例如尤金妮公主（Princes Eugenie），她是女王幼子安德魯王子的么女，並未以女王之名履行職責，也未享支薪待遇，就是「非王室工作成員」。

英國廣播公司（BBC）王室記者戴蒙德（Jonny Dymond）指出，未來哈利和梅根沒有王室頭銜、沒有王室職務、哈利沒有軍方官職，兩人沒有出訪行程，也無公款補助，「很難想出還有什麼更明確的切割」。戴蒙德還說，哈利夫婦雖仍是王室家族成員，但「實際上已非王室」。

美聯社報導中則明言，哈利夫婦即日起的生活，「幾乎是平民百姓」。