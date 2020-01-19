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BBC：王室與哈利梅根「斷得乾淨」

2020-01-19 11:07聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

英國白金漢宫18日聲明，哈利王子與妻子梅根將不再使用王室「殿下」頭銜（HRH），不再是王室的工作成員，不會再領取用於履行王室職務的公款，同時不再正式代表英國女王伊麗莎白二世。

英國廣播公司（BBC）評論指出，無法想像英國王室還有其他方式，能與哈利夫婦的關係斷得更乾淨。哈利與梅根不再有王室頭銜，也沒有王室職責，沒有軍職、不再代表王室出訪，大部分時間待在加拿大，不領公家的錢，雖然仍是王室家族的一分子，但已不代表王室。

紐約時報指出，這是1936年愛德華八世為了娶美籍的辛普森夫人而退位以來，英國王室最戲劇化的家族破裂之一，也是自1997年黛安娜王妃車禍身亡以來，王室最大的危機。

哈利王子與梅根正式頭銜為薩塞克斯公爵殿下與公爵夫人殿下（Duke and Duchess of Sussex），日後將不再具「殿下」頭銜，但仍為薩塞克斯公爵與夫人。聲明指出，雖然他們不會搬出王室所屬的浮若閣摩爾別墅（Frogmore Cottage），但會歸還用於修繕的240萬英鎊（約台幣9373萬元）納稅人的錢。

這是哈利與梅根本月稍早宣布退出王室資深成員身分後，英國王室對他們的最新動作。白金漢宮表示，這項新安排將於今年春天生效。

英國女王伊麗莎白二世在聲明中說，王室經過數個月的對話與近期的討論，很高興能為哈利王子和其家人找到一條有建設性且受到支持的道路。

女王說：「哈利、梅根與亞契將永遠是我珍愛的家庭成員。我理解他們過去兩年遭受嚴格審視而經歷的各種挑戰，我支持他們希望獲得更獨立生活的心願。」

女王在聲明中提到，對梅根迅速融入王室成為家庭的一員而感到驕傲，並且感謝兩人為英國的付出。

聲明中說，哈利夫婦將會卸下王室職務，包括正式軍職在內，但他們能維持私人收入和私人協會運作。

BBC分析，王室的最新安排與哈利夫婦之前打算的不一樣，哈利與梅根先前規畫，日後或許能在英國與加拿大兩地居住，並繼續履行部分王室責任。然而，這其中會牽涉太多利益矛盾和衝突。

BBC王家事務記者威切爾（Nicholas Witchell）說，聲明中還有很多問題未獲解答，包括哈利夫婦在英國和加拿大的稅務和移民身分。

BBC記者說，梅根是否還想得到英國國籍，王室也未給出明確的答案；如果要，她將需要在在英國居住一段時間。分析認為，雖然哈利夫婦說他們將在英國和北美之間分配時間，但預計多數時間將待在北美。

英國王室最新聲明指出，哈利王子與妻子梅根將失去殿下頭銜。法新社
英國王室最新聲明指出，哈利王子與妻子梅根將失去殿下頭銜。法新社
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