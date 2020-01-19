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梅根真的被英國媒體苛待：負面下標是正面的兩倍多！

2020-01-19 10:25聯合報 編譯季晶晶／即時報導

英國衛報分析2018年5月至2019年1月的新聞報導發現，英國哈利王子的妻子、薩塞克斯公爵夫人梅根，得到的負面下標是正面的逾兩倍。

此事顯然支持梅根認為英國媒體對她吹毛求疵的說法，分析發現，自2018年5月中以來，14份紙本報紙上的843篇報導裡，有43%是負面的，僅20%正面，剩下的36%維持中立。

分析結果顯示，媒體苛求梅根勝過威廉王子之妻、劍橋公爵夫人凱特的說法並沒有錯。同樣搜尋提及凱特的標題時，只找到部分報導，但發現同期間的144個新聞標題，45%是正面下標，47%中立，僅8%是負面。

衛報在進行這項分析時，哈利和梅根正計畫退出王室「資深」成員行列。據傳他們身分轉換的過渡期很快就要開始，17日有報導指出，他們在在英國的住所浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage）的幕僚人員正重新分配工作職務。

媒體對待兩位公爵夫人在統計數據上顯有差異，呼應Buzzfeed刊登的一篇文章，指即使是相同話題，從她們都喜歡酪梨到她們在孕期時習慣將手放在隆起的腹部上，外界對待兩人的態度都截然不同。

此事證實數位消費者情報業者Brandwatch的研究，該研究發現，大報和小報2019年有關梅根的2.9萬則網路報導，有2.1萬則是負面的，占比高達72%。在此同時，有關凱特的1.4萬則報導裡，僅4300是負面，占比為31%。

每個月分開來看的話，梅根在2018年5月--嫁給哈利的那個月--以及次月，獲得較多正面報導。但她和媒體之間的蜜月期很短暫：同年7月，她的負面新聞就超過正面。

大量負面報導尤其集中在哈利和梅根想擁有隱私，特別是他們決定不公開兒子的出生和洗禮細節時。一些文章引述消息來源，把梅根描述成「愛自吹自擂」、「自戀」、渴求媒體關注的名人。一些報導將梅根及其親友，與毒品和暴力連結在一起。其他緊鑼密鼓抨擊期包括有關哈利和梅根使用私人飛機，以及梅根父女關係的消息，後者幾占三分之一的負面報導。

衛報分析2018年5月至2019年1月的新聞報導發現，英國哈利王子的妻子梅根（左...
衛報分析2018年5月至2019年1月的新聞報導發現，英國哈利王子的妻子梅根（左）得到的負面下標是正面的逾兩倍。法新社
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