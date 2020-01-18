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不捨！無尾熊馬路中央舔雨水 天降甘霖緩澳洲野火

2020-01-18 21:40聯合報 編譯莊蕙嘉／即時報導

一隻無尾熊在馬路上舔雨水的畫面成為社群網站焦點。（路透）
一隻無尾熊在馬路上舔雨水的畫面成為社群網站焦點。（路透）
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澳洲野火釀成歷來最嚴重災情，16日開始下大雨，令澳洲人額手稱慶，雨勢也消滅近30處火場。一張無尾熊舔馬路雨水的照片18日在社群網路熱傳，網友紛紛表示欣慰及不捨。

這隻無尾熊在新南威爾斯莫里（Moree）鎮的一條馬路上，舔著路面的雨水解渴。有網友關心這隻無尾熊有否受到照顧，也有人認為這是求生本能展現，最好不要干擾。

無尾熊通常不喝水，靠著主要食物來源的尤加利樹葉獲得水分。自去年的澳洲野火災情擴大以來，無尾熊向人類要水喝的畫面經常出現，科學家也呼籲民眾，由於無尾熊的生理構造特殊，切勿用瓶子直接餵水，否則可能導致其肺部進水而死亡，把水倒在手上讓牠們舔食是比較適合的方法。

無尾熊澳洲野火火災

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