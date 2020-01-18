北韓外長李容浩傳遭撤換 繼任者下周發布

對於北韓新聞經常有獨家內幕的北韓新聞（NK News）網站18日報導，北韓外交部長李容浩職位已被取代，可能代表北韓對外政策將出現轉變。路透援引未具名消息人士的話說，朝鮮尚未確定李容浩的繼任者，但平壤定於下週四（23日）透露其繼任者。

負責北韓事務的南韓統一部表示，對李勇浩職位的任何變動都應謹慎評估。

2016年起出任北韓外長的李容浩出生於1956年，他曾在平壤的外國語大學接受教育，能說流利的英語。多年來，李容浩擔任過許多與西方打交道的高級職位。

從2003年到2007年，李容浩擔任北韓駐倫敦大使，以及在擔任外交部副部長期間代表北韓參加了有關北韓核計畫的六方會談，以及美朝談判。