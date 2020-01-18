法國欲增派非洲駐軍 專家：應先脫貧

2014年起由法國領導在薩赫爾地區的「巴爾赫內行動」至今成效不彰，近年來薩赫爾地區的動盪不安。(Photo by 影片截圖) 分享 facebook

在非洲薩赫爾地區，法國不斷增加軍隊弭平伊斯蘭極端主義的叛亂，但衝突反而愈來愈嚴重！總統馬克宏於13日承諾再增派軍隊及分享軍事情報，但專家批評，法國不斷增加駐軍無助於根本解決問題，應該從幫助薩赫爾地區的脫貧著手。此外，美國也預計減少在非洲的駐軍。

地區動盪不安

根據《半島電視台》報導，13日在法國的西南部的城市波城，法國總統馬克宏和「G5薩赫爾」（包含布吉納法索、查德、馬利、茅利塔尼亞及尼日等非洲5國，都是法國前殖民地）的領導人召開高峰會，討論如何對抗薩赫爾地區的伊斯蘭極端主義。會中G5表達希望法國持續駐軍的意願，法國也承諾增派220名軍人、分享情報並整合軍事指揮架構。

2014年起由法國領導在薩赫爾地區的「巴爾赫內行動」至今成效不彰，近年來薩赫爾地區的動盪不斷，例如去年12月發生在尼日的一場軍事衝突，造成71位軍人陣亡，據統計，去年總計超過4,000人在區域衝突中死亡，為2012年以來最多的一年。

陷於貧困之中

「除了不斷增派軍隊，法國等國在薩赫爾地區還做了什麼？」薩赫爾地區的新聞網站《The Sahelien》創辦人潘尼質問，為什麼不落實2015年在馬利簽署的阿爾及爾和平協議？阿爾及爾和平協議中包含許多經濟發展的目標，由於薩赫爾大部分地區仍陷於貧困之中，許多貧民被伊斯蘭極端組織招募。

《歐洲動態》也指出，美國計畫將逐漸減少在非洲的駐軍，美國參謀長聯席會議主席麥利13日表示，撤離的部隊可能會調回美國本土或移至太平洋地區。

對此，馬克宏坦言，若美軍決定離開非洲，對法國來說是個壞消息。G5的領導人也曾提議，將G5聯軍納入聯合國維和部隊，不過目前未有下文。

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