和國外乳業簽約 昆士蘭政府被批虛偽

澳洲昆士蘭省政府被控無視自己「買昆士蘭產品」政策，選擇兩家跨國而非本土乳製品公司供應該省部分大型醫院鮮乳及乳製品。

澳洲廣播公司報導，法國拉克塔利斯乳業（Lactalis）和中國獅子乳業（Lion）得標獲得兩年合約，提供北方地鐵醫院和衛生服務中心（Metro North Hospital and Health Service）乳製品。昆士蘭省政府聲明表示，「基於合約的數量和複雜性，大型供應商較能符合這些要求」。

馬倫尼乳業（Maleny Dairies）經理費爾康格蘭（Peter Falcongreen）表示，「（昆士蘭省政府）這是打臉自己。我們是100%昆士蘭擁有，100%昆士蘭員工的企業，所有與農場有關的供應鏈，以及相關家庭和他們支撐的企業，都是昆士蘭人」。

他還說，「招標內容對我們來說太龐大的任何暗示完全錯誤。這完全是偽君子行為。」

昆士蘭省省長帕拉夏（Annastacia Palaszczuk）去年啟動數十億澳幣採購策略新計畫「買昆士蘭產品」（Buy Queensland）。該計畫保證政府購買或雇用的供應商和服務項目，承諾支持地方企業和工作、減少運輸，並且在採購食物飲品時優先考量昆士蘭產品。

馬倫尼乳業老闆哈伯（Ross Hopper）表示，他對於公司競標輸給國外公司感到吃驚， 他花許多時間參與政府的「購買當地產品」活動。他說，「如果競標輸給澳洲公司，我完全沒有問題」。

北方地鐵醫院和衛生服務中心員工有1萬9000多人，每年治療100多萬名病人，每天提供乳製品給數千名病患和員工。

代理衛生部長伊諾克（Leeanne Enoch）表示，合約最後由拉克塔利斯乳業獲得。她說，「帕拉夏政府知道在狀況允許下支持在地供應商的重要性。成功得標的廠商是唯一能負擔大批全脂、低脂牛奶產品的廠商，包括牛奶、起司和優格，以達到病患飲食標準和不同飲食需求」。

昆士蘭省政府表示，少於3%產品由獅子乳業提供，這些是只有他們生產的小眾產品，用於部分病患的飲食中。