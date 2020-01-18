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像日本總督？美韓關係緊張 美大使的鬍子成箭靶

2020-01-18 13:43聯合報 編譯田思怡／即時報導

英國廣播公司（BBC）報導，美國總統川普要求南韓分攤更多駐韓美軍的軍費，從9億美元爆漲到50億美元，這使得美韓關係陷入緊張，美國駐韓大使哈里斯（Harry Harris）成為箭靶，他嘴上的鬍子更把南韓人惹火了。

哈里斯是美國海軍退役四星上將，曾擔任太平洋司令部司令，2018年獲川普任命為駐韓大使。

現年63歲的哈里斯在40年的軍旅生涯都沒留鬍子，他告訴韓國時報，他現在留鬍子是為了展開「外交官的新生活」。

但在一些南韓人眼中，哈里斯嘴上的鬍子令人想起1910年到1945年的日本殖民統治時代，那個時期的日本總督都蓄這種款式的鬍子。

哈里斯的父親是美國海軍軍官，母親是日本人。哈里斯1月16日在首爾的美國大使官邸對記者說，他的鬍子遭到批評，是因為他有日本血統。

哈里斯說：「基於某些原因，我的鬍子成為這裡的焦點，我被這裡的媒體，尤其是網路媒體批評，因為我的種族背景，我是日裔美國人。」

日韓關係因2018年11月南韓法院裁決日本企業應賠償二戰的韓國奴工而雪上加霜，因此，哈里斯的鬍子和他的日裔身分更具有爭議性。

南韓執政黨一名國會議員把哈里斯和日本殖民時期的一位總督相提並論。韓國時報去年12月指出，哈里斯的鬍子「已與美國最近不尊重，甚至脅迫韓國的形象連結在一起」。

韓國時報說：「哈里斯經常被嘲笑說，他不是大使，而是總督。」

二戰時期日本皇軍大將東條英機、荒木貞夫和畑俊六，也都蓄著和哈里斯同款的鬍子，連東亞一些領袖，包括中國國民政府的蔣介石也留這種鬍子。

英國中央蘭開夏大學的韓國研究國際研究所共同所長歐尼基（Niki Alsford）告訴BBC，「其實這是當時亞洲領袖普遍的鬍子樣式，因此，韓國對哈里斯的情緒主要追溯到他的日裔背景。」

哈里斯告訴韓國時報，除非有人說服他，他的鬍子會傷害美韓關係，他才會刮掉。

哈里斯16日表示，他承認日韓之間的歷史仇恨，但「只因為我的出生，就把那段歷史加在我身上」，是一個錯誤。

美國駐韓大使哈里斯嘴上的鬍子惹惱部分南韓人。圖為哈里斯16日在首爾美國大使官邸會...
美國駐韓大使哈里斯嘴上的鬍子惹惱部分南韓人。圖為哈里斯16日在首爾美國大使官邸會見記者。法新社
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