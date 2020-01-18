京阿尼縱火後續調查 20名死者「推開門」就能順利逃生

被網友暱稱為「京阿尼」的日本京都動畫工作室縱火案造成36人死亡、33人輕重傷，事發至今滿半年，消防單位分析倖存者的逃生路線及死者動線。京都新聞採訪搜查人員，指有20人死在通往樓頂的樓梯，其中有五個人已經在安全門的前方。更令人遺憾的是，安全門並沒有上鎖，他們卻沒能撐到打開門逃生。

失火的工作室總共有三層樓，搜查人員表示，上述20名死者都是三樓的工作人員，有14具屍體交疊在階梯最後一段的十幾格台階上，另有5個人已經抵達最上方的空間。生還者說，有三樓的員工本來想走中央樓梯往二樓，但被濃煙阻擋，聽到有人喊著「往屋頂逃吧」，於是有大批員工往上逃生。

日媒轉述消防局的話說，三樓有27名員工，有6個人發現失火，立刻往二樓，並從陽台、窗戶等處離開。往屋頂的那批人中，有一人覺得呼吸困難沒有繼續向上走，偶爾發現樓梯間有窗戶可以打開，於是爬出窗戶，踩在外壁的突起點上獲救。

「京都新聞」採訪從二樓逃生的員工說，逃生訓練時要求大家利用屋內的中央樓梯離開，事發時，確實還有人猶豫該不該從陽台跳出去。但室內因濃煙馬上一片漆黑，「逃生訓練的路徑完全派不上用場」。

從起火到倖存者逃生完畢只有七分鐘。有33個人死於火場內，另有3個人雖然離開火場，之後仍因傷重不幸離世。根據日本消防廳的模擬，起火後10秒鐘濃煙就從一樓竄上三樓，在起火點的一樓有三個人為了躲避嫌犯，把自己關在女廁，剛好阻絕了濃煙。後來他們拆掉廁所鐵窗逃生。