研究：25度水溫洗衣最環保 但洗得乾淨嗎？

英國里茲大學（University of Leeds ）研究人員發現，用攝氏25度的水洗衣服半小時最環保，衣服釋出較少的微纖維（microfibre）且顏色能維持更久。

然而，在快速、較低溫的環境中，衣服真的能夠洗乾淨嗎？

英國衛報報導，該研究報告的主要作者卡頓（Lucy Cotton）表示，實驗中洗衣機使用的水溫為25度，不過，送進洗衣機測試的衣服並非髒衣服，研究也只測量微纖維跟染料的釋出量。

卡頓說，「我們並不是為了清潔度而做測試，這項研究有用之處在於，把洗乾淨與否的責任交給洗衣清潔劑製造商探討。他們能夠讓衣服在冷水、快速的條件下洗乾淨嗎？」

英國廢棄物與資源行動計畫（WRAP）的「愛惜你的衣服」（Love Your Clothes）運動認為，水溫30度就算冷水洗滌。不過，歐盟的永續設計（Ecodesign）2013年規定，新型洗衣機必須有20度的冷水洗滌選項。

根據英國節能信託基金會（Energy Saving Trust），用20度水洗衣服，比用30度的水洗衣服節省40%能源、比40度省66%能源。