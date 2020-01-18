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環保組織點名 英國多間零售業與品牌的棕櫚油承諾跳票

2020-01-18 08:44聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

世界自然基金會（WWF）表示，過去十年來，英國品牌未能履行棕櫚油方面的承諾，助長脆弱的棲息地遭到破壞，讓猩猩和大象等物種飽受威脅。

WWF指出，多間品牌大廠和業者長期承諾要消除棕櫚油供應鏈上導致的伐林活動，但說到沒做到，沒有一家公司在其評估中獲得最高分，大多數公司都還有很大的進步空間。

調查時間長達十年的WWF棕櫚油買家成績單第五版審查173家公司的努力成果，包括Marks & Spencer、Asda、Sainsbury's、Tesco、Co-op、Morrison等零售業者，以及麥當勞和英國消費品龍頭Unilever等品牌。

WWF稱，當中只有15家表現良好，其中義大利巧克力製造商Ferrero在滿分22分中得到21.5分，Marks＆Spencer和Co-op在永續棕櫚油方面則得分位居前10%。

WWF說，棕櫚油是許多食品、化妝品、肥皂和清潔劑中的主要成分，甚至被用作生物燃料，而預估2050年前，植物油的整體需求將再增加一倍。

與其他類型的植物油作物相比，產油較多的棕櫚樹主要分布於東南亞地區，但非洲和南美洲也愈來愈多。

若不採取永續方式，棕櫚樹的種植可能會破壞雨林，因為要剷平更多土地，以擴張種植範圍，進而影響在地社區和野生動物。

WWF表示，「永續棕櫚油圓桌會議（RSPO）指出棕櫚油可以永續生產，敦促企業僅能購買經RSPO認證的棕櫚油，另外還需採取其他措施，像是有效落實土地相關法規和教育消費者」。

世界自然基金會英國分會棕櫚油專家艾瑪．凱勒（Emma Keller）表示，消費者不希望他們購買的食品或其他產品會連帶造成森林破壞和傷害野生動物，但經過十多年的承諾，許多企業仍未能兌現承諾。

世界自然基金會指出，英國品牌過去10年的棕櫚油承諾跳票。路透
世界自然基金會指出，英國品牌過去10年的棕櫚油承諾跳票。路透
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