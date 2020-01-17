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普亭欽定總理人選 涉財產來源不明罪

2020-01-17 19:48聯合報 編譯張佑生╱即時報導

俄羅斯國會16日以壓倒性多數，支持總統普亭跌破外界眼鏡挑選的新總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）。不到一天時間，旋即被爆出他可能觸犯財產來源不明罪。

爆料者是俄國反對派要角納瓦尼（Alexei Navalny），他16日出示的文件顯示米舒斯京的妻子, Vladlena過去9年申報8億盧布（3.9億台幣）資產，偏偏她既沒有當老闆也沒有工作。夫婦住在莫斯科市郊的豪宅。

米舒斯京現年53歲，先前擔任聯邦稅務局長。他說，他將在近期內組成內閣。

俄國總統普亭（左）15日約見聯邦稅務局長米舒斯京，邀請他組閣。
俄國總統普亭（左）15日約見聯邦稅務局長米舒斯京，邀請他組閣。
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俄羅斯莫斯科

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