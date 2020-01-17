烏克蘭總理批總統澤倫斯基不懂經濟 音檔外洩尷尬請辭

烏克蘭總理岡查魯克（Oleksiy Goncharuk）上月在一場非正式會議中批評總統澤倫斯基不懂經濟，談話被錄音後本周外洩，岡查魯克17日宣布請辭。

35歲的岡查魯克在官方臉書表示：「為了清除對總統的尊敬及信賴的所有疑慮，我已寫下辭職信並遞交給總統。」他批評錄音「企圖人為製造出我和團隊不尊敬總統的印象」。他宣稱這並非事實，「我就任這個職位，就是為了執行總統的政策」。

澤倫斯基辦公室表示已收到岡查魯克的辭職信，會仔細考慮。