澳洲暴雨引發洪水 小女孩失蹤24小時平安獲救

澳洲各地近日陸續降下大雨，讓飽受野火乾旱侵襲的地區能稍獲喘息。但暴雨來襲也導致部分地區發生洪水，1名小女孩日前帶著狗狗出家門散步就因此失蹤，幸好在經過一天平安尋獲，獲救時全身還沾滿泥濘。

在西澳省的皮爾布拉一帶（Pilbara），3歲小女孩瑪蒂妲和她的狗15日在家附近失蹤。西澳警隊指當地近日降下大雨，導致瑪蒂妲家附近的溪流水位高漲，使得她和小狗在越過溪流後受困。

家人15日下午發現她不知去向後趕緊報警，當地民眾也出動直升機和義勇人員協尋，經過一天的努力，16日終於在離瑪蒂妲家約3.5公里處找到人。獲救照片中可見瑪蒂妲全身泥濘，但奇蹟似的沒有大礙，警方說，小狗一直陪在身邊保護著主人。

在這一波降雨中，新南威爾省部分區域雨量超過100公厘。新省首府雪梨居民說，過去4個月只有4天有短暫下雨，17日可說是好幾個月以來的最濕潤的一天。有人因此不撐傘享受被雨淋的滋味，小孩則開心在雨中打滾玩耍。