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德國斥資400億歐元 力拚2038年前淘汰燃煤發電

2020-01-17 10:17聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

德國將花400億歐元在2038年前淘汰煤炭。美聯社
德國將花400億歐元在2038年前淘汰煤炭。美聯社
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德國政府16日宣布，將斥資400億歐元（約台幣1.35兆元）淘汰煤炭，但最慢要到2038年才能達成目標。

燃燒煤炭時會產生大量溫室氣體，導致氣候暖化。儘管美國總統川普支持使用煤炭，但美國擁有頁岩氣，因此煤炭的使用量迅速下降，德國沒有頁岩氣。此外，德國還面臨反對核電的聲浪，日本2011年發生福島核電廠事故後，德國反對派力促政府在2022年關閉所有核電廠。

德國總理梅克爾16日與境內產煤的各邦首長達成協議，將在2038年前關閉燃煤電廠，並補貼受影響的勞工、企業和四個產煤邦共約400億歐元。雙方已進行數月談判。

根據協議內容，德國聯邦政府同意在2038年前撥款140億歐元，補助受影響的布蘭登堡、北萊茵西發利亞、薩克森、薩克森安哈特四個邦。聯邦政府還將採取更多措施協助生產褐煤的地區，金額達260億歐元。

燃煤退場最後協商從15日傍晚開始，挑燈夜戰持續至隔天凌晨。北萊茵西發利亞邦首長拉雪特說：「這是漫長的一夜，一直談到凌晨2時，但我們得以達成合理協議。我們同意的時間表目標遠大，但也切合實際。」

德國財政部長蕭茲（Olaf Scholz）在記者會上說，「德國是世界最強大和最成功的工業國之一，正朝擺脫化石燃料時代邁出一大步」。

今年至少會有八個燃煤電廠停機，但德國環保組織批評政府的時程太慢，擴大再生能源來源的速度不夠快。

德國是歐盟最大經濟體，二氧化碳排放量占歐盟的比率超過22%。目前燃煤發電占比超過三分之一。

全球煤炭正處於轉捩點。可再生能源愈來愈便宜，民眾逐漸意識到燃煤發電廠產生的致命微粒，會造成重大汙染。

然而，煤炭的使用在全球某些地區仍處於上升趨勢，部分原因是煤炭已經使用多年，並為全球數百萬人提供工作機會，且擁有政治支持。

德國核電再生能源

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