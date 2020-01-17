62%日本企業促政府：別再仰賴燃煤發電

日本出資協助印度興建的燃煤發電廠檔案照。美聯社 分享 facebook

路透調查發現，日本企業一面倒認為，日本能源政策應該轉向，不要仰賴燃煤發電，即使有三分之一的公司表示，這會影響他們的業務。調查結果進一步證明，日本政府與全球力抗氣候變遷的腳步脫節。

最新的每月《路透企業調查》可能加深東京面臨的全球壓力，節制其對燃煤發電廠的支持和煤炭技術的出口，因為全球正遭遇包括澳洲野火和威尼斯洪水等極端氣候狀況。

日本尋求成為氣候變遷辯論領導者的同時，卻支持使用被廣泛認定為骯髒燃料的煤炭發電，因此變成為箭靶。由於資源有限，且2011年發生福島核電廠災變，日本政府覺得有必要保留所有選項，而煤炭既便宜，產量又豐富。

日本環境大臣小泉進次郎上月在聯合國大會上說，日本已經收到全球指責其「對煤上癮」的批評。日本是東南亞國家興建新燃煤電廠的大金主，也是七大工業國裡唯一還在本土蓋燃煤火力發電廠的國家。

路透調查顯示，62%的日本企業敦促政府減少燃煤發電，20%認為應完全放棄燃煤電廠，僅18%支持日本持續推動燃煤發電。

路透調查發現，62%的日本企業敦促政府不要再仰賴燃煤發電。圖為環保人士在燃煤發電廠前抗議。美聯社 分享 facebook

任職資訊服務業的一位經理人在接受訪調時表示：「我們不能忽視對抗全球暖化的國際合作。此外，我相信資源匱乏的日本必須從燃煤發電轉向其他能源。」

一位製造業經理人說：「我不認為應該馬上放棄（燃煤發電），但是日本必須釐清其能源政策，減少中長期的環境負擔。」

支持燃煤發電者的理由是，資源貧乏的日本目前除了堅守燃煤發電外，別無選擇。

一位批發經理人說：「批評者反對燃煤發電的主張，僅僅是基於排放二氧化碳的過時技術。這種缺乏客觀和科學觀點的抗議不過是『環境法西斯主義』，甚至具有危險性。」

超過三分之一的日本企業說，放棄燃煤發電會影響他們的業務、增加電費支出，並且擠壓獲利，但這些問題最後可透過技術解決。一位營建公司的經理人說：「這將間接提倡核能。」

全球能源監控組織的研究指出，日本計畫提供48億美元融資協助越南、印尼、孟加拉的燃煤電廠計畫。