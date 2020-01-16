強人永續掌權方式大觀 普亭不走習近平路線

俄羅斯總統普亭與中國國家主席習近平都屬於強人主政。圖為兩人去年11月在金磚峰會場邊會晤。美聯社 分享 facebook 俄國總統普亭15日對國會發表國情咨文時宣布一連串修憲計畫，並說要交付公投，內閣隨即總辭。分析家咸認，這是普亭為自己2024任滿後繼續掌權鋪路。

從普亭提議修憲削減總統權力來看，他應該不會再回鍋。但他要以何種方式繼續掌權？華爾街日報提出李光耀模式，以及哈薩克模式。李光耀卸下總理後轉任國務資政，繼續督導施政但不再站在第一線。

另一個前蘇聯加盟共和國哈薩克的長期總統努爾蘇丹·納扎爾巴耶夫(Nursultan Nazarbayev)也曾搞出一種延長領導權的策略。

2018年，納扎爾巴耶夫增強了哈薩克國家安全委員會的權力，讓自己成為終身主席。他去年辭去總統職務，讓一位悉心挑選的繼任者上台，而他在國家安全委員會的領導地位使他得以保住關鍵的權力地位。

至於普亭為何不直接採用習近平模式，直接讓國會取消總統任期制？

俄羅斯畢竟不是中國，總統普選行之有年。普亭2008至2012年擔任總理後再回頭選總統，鑽憲法巧門，當時引起群情激憤。

普亭犯不著再惹眾怒，於是改用更有技巧的方式，像是透過修憲，擴大諮詢單位「國務委員會」的職權，自己擔任主席，同樣能達到繼續掌權的目的，又不必站到第一線，成為眾矢之的。