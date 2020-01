發表獨立宣言後首度亮相 梅根選擇來這裡洗白？

梅根(右三)與溫哥華非營利團體 Justice for Girls人員合影。法新社 分享 facebook

英國哈利王子與妻子梅根本月8日發表獨立宣言後一直沒有公開露面。宣言發布後溜回加拿大的梅根14日造訪溫哥華女性庇護所Justice for Girls,是她近日來獲證實的首度公開亮相。主題「討論影響社群女性的議題」,對她修補形象也有幫助。

庇護所臉書貼出梅根與眾人合照,圖說寫著“Look who we had tea with today!”(瞧瞧我們今天跟誰茶敘!)

媒體解讀,梅根造訪庇護所是要凸顯無論有無王室支持,她都準備繼續慈善工作。但機構名稱讓人懷疑,她是否也要為自己討個公道?