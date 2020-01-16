瑞士擬限制移民 區域關係陷僵局？

使用瑞士社會福利的人口多為移民，使國內限制移民議題爭論不休。（photo by Twitter） 分享 facebook 瑞士將於5月舉行公投，決議是否限制來自歐盟的移民人數，也引起歐盟關注。「新移民限制」一案是由擁抱民粹主義、保守派的「瑞士人民黨」提出，由於瑞士社會福利完善，加上移民佔比過高，也使移民限制議題爭論不休。

福利多為移民用

根據《The Local》報導，瑞士將在5月進行一項公投，目的是為了限制歐盟的移民人數，引起歐盟關注。瑞士曾在6年前舉行過類似的公投，也使瑞士與歐盟的關係一度降至冰點。

瑞士政府日前宣佈，將於5月舉辦「新移民限制」公投。「新移民限制」一案由國會最大黨、保守派的「瑞士人民黨」提出，該政黨擁抱民粹主義，並主張應對移民設下限制，尤其是來自歐盟及東歐的居民。瑞士擁有完善的社會福利，卻有移民使用社會福利比例過高的現象，也使移民限制成為爭論不休的話題。

這也是瑞士今年舉行的第2項「公民動議」公投，瑞士是全世界最常舉行公投的國家，平均每年至少進行4次公投，其中「公民動議」門檻最低，只需要百分之2的選民人數就可以提案。

瑞士非歐盟成員

據《Le News》報導，「瑞士人民黨」常大力批判政府的移民政策太過寬鬆，也對歐盟的許多政策影響到非成員國的瑞士表達強烈不滿。

一份2018年的統計報告顯示，瑞士的「福利人口」大多為來自亞洲、非洲及南美洲的移民，最高佔比甚至達該洲移民的29%，而瑞士本國國民依靠社會福利生活者僅有2%。

【更多精采內容，詳見 】