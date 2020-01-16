鞏固政權再出招 柬國起訴反對黨領袖

柬埔寨反對黨領袖金速卡遭政府控訴「意圖聯合外國勢力顛覆國家」，15日正式開庭審理。（photo by Wikimedia） 分享 facebook 柬埔寨分對黨領袖金速卡15日出庭接受叛國罪審判，讓外界質疑柬埔寨無意發展民主。柬埔寨首相洪森為了鞏固自己已長達20幾年的首相寶座，在2017年逮捕反對黨救國黨主席金速卡，並解散救國黨，也讓執政黨在2018大選全面執政。外界認為，柬埔寨當局面臨歐盟壓力，應會有所節制。

洪森備感威脅

根據《英國廣播公司》報導，金速卡在2012共同創立了反對黨「救國黨」，並成功在2013國會大選中獲得55席的好成績，與執政的人民黨僅差13席。飽受威脅的洪森，因此在2017年藉故逮捕金速卡，並指控他圖謀聯合美國政府顛覆政權。而其指控主要根據金速卡2013的一段影片。

該影片顯示金速卡向其群眾表示，他正在從美國那邊獲取政治上的建議，希望能讓柬埔寨民主化。首相洪森便用此為理由，將金速卡逮捕，並順勢解散救國黨，也讓人民黨在2018大選因沒有競爭對手而大獲全勝。金速卡本人則在大選過後獲釋但被軟禁在家中。

國際壓力大

《德國之聲》指出，金速卡面對15日的開庭審理，表示他並沒有與國外勢力結合叛國。而這場審判。儘管可能耗時達三個月，也在一開始吸引了數十名人士如各國外交官、人權份子與政治人物到場旁觀。

外界一般認為，金速卡的逮捕與救國黨的解散，與司法正義無關，其實是洪森為了自己的政治生涯才選擇大動作瓦解反對黨。但洪森此舉也招致龐大的國際壓力。歐盟就威脅要將柬埔寨從其《除武器外一切都行》貿易協定中除名，讓柬埔寨失去免關稅免配額的優惠。

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