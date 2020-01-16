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影／塔爾火山灰覆蓋一切！菲災民重返家園曝慘況

2020-01-16 16:52聯合報 編譯周辰陽／即時報導

菲律賓首都馬尼拉南方的塔爾火山從12日開始噴發，部分民眾近日無視警告、冒險重返家園，發現已變成一片荒蕪，田地、來不及逃走的牛馬、被毀房屋與折斷的樹木，全都被厚厚一層火山灰覆蓋。

根據目擊者描述與拍攝影片，災區許多房屋屋頂都被壓垮，噴發當時和之後的雨勢讓情況更加惡化。被留在原地的馬匹全身上下滿滿都是火山灰，一副了無生氣的模樣，各處的牛、豬和鳥也都無法倖免，全身盡是厚厚一層灰燼。

居民利波波（Mirra Lipaopao）告訴《CNN》，她一發現火山爆發，就匆忙帶著父母與小孩逃跑。13日回家，就見到屋子被火山灰和泥巴覆蓋。雖然他們企圖打掃，卻被隨後的地震逼回避難所。

鳳梨農英佩里歐（Jack Imperial）則向《路透》記者展示，田地已從過去的一片翠綠變成骯髒暗沉的灰色，過去17年他從沒看過眼前的場景。

「我們受到塔爾火山嚴重打擊，鳳梨田也大受影響，已成熟的鳳梨根本就無法採收。」靠觀光客為生的英佩里歐說：「損失是難免的，我們只能接受，就算能救回一些，但只要客人怕火山噴發不敢上門，鳳梨也是會放到爛掉。」

預估近50萬人住在方圓14公里的危險區內，已被菲律賓火山及地震研究所（Phivolcs）要求「強制撤離」，此外也對方圓17公里的較大警戒區居民發出警戒勸告，還有部分城鎮更被警消封鎖、強制疏散。

塔爾火山目前仍持續活動，警戒維持在次高的第4級，地震次數累計超過460次。專家指出，火山仍有可能進一步噴發，若民眾滯留或返回危險區，可能面臨地震、裂縫、突然的火山碎屑流和土石流等威脅。

菲律賓首都馬尼拉南方的塔爾火山從12日開始噴發，部分民眾無視警告，冒險進入危險區...
菲律賓首都馬尼拉南方的塔爾火山從12日開始噴發，部分民眾無視警告，冒險進入危險區，拍到一片荒蕪的城鎮，被留在原地的馬匹全身上下沾滿火山灰，一副了無生氣的模樣。美聯/Spectee/Erwin Cambronero
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菲律賓首都馬尼拉南方的塔爾火山從12日開始噴發，鳳梨農英佩里歐15日站在被火山灰...
菲律賓首都馬尼拉南方的塔爾火山從12日開始噴發，鳳梨農英佩里歐15日站在被火山灰覆蓋的鳳梨田中，只見過去的一片翠綠已變成骯髒暗沉。路透
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