影／塔爾火山灰覆蓋一切！菲災民重返家園曝慘況

菲律賓首都馬尼拉南方的塔爾火山從12日開始噴發，部分民眾近日無視警告、冒險重返家園，發現已變成一片荒蕪，田地、來不及逃走的牛馬、被毀房屋與折斷的樹木，全都被厚厚一層火山灰覆蓋。

根據目擊者描述與拍攝影片，災區許多房屋屋頂都被壓垮，噴發當時和之後的雨勢讓情況更加惡化。被留在原地的馬匹全身上下滿滿都是火山灰，一副了無生氣的模樣，各處的牛、豬和鳥也都無法倖免，全身盡是厚厚一層灰燼。

居民利波波（Mirra Lipaopao）告訴《CNN》，她一發現火山爆發，就匆忙帶著父母與小孩逃跑。13日回家，就見到屋子被火山灰和泥巴覆蓋。雖然他們企圖打掃，卻被隨後的地震逼回避難所。

鳳梨農英佩里歐（Jack Imperial）則向《路透》記者展示，田地已從過去的一片翠綠變成骯髒暗沉的灰色，過去17年他從沒看過眼前的場景。

「我們受到塔爾火山嚴重打擊，鳳梨田也大受影響，已成熟的鳳梨根本就無法採收。」靠觀光客為生的英佩里歐說：「損失是難免的，我們只能接受，就算能救回一些，但只要客人怕火山噴發不敢上門，鳳梨也是會放到爛掉。」

預估近50萬人住在方圓14公里的危險區內，已被菲律賓火山及地震研究所（Phivolcs）要求「強制撤離」，此外也對方圓17公里的較大警戒區居民發出警戒勸告，還有部分城鎮更被警消封鎖、強制疏散。