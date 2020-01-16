拋俄國憲政重磅彈 普亭被批不放權

俄國現任總統普亭突然拋下憲政震撼彈。(photo by Kremlin) 分享 facebook 俄羅斯總統普亭15日在例行的國情咨文中突然闡述憲改提案，提到包含「削弱總統職權」、「限制總統繼任者在位時間」的憲改方針，此舉被該國專家猜測，普亭是「離開總統大位後就削弱繼任者」，並有意執掌本次一併被新增、職權可能不小的國務院，展現普亭想成為終身唯一領導人的野心。

憲政改革風波

根據《英國廣播公司》報導，15日俄羅斯當局掀起一場震撼風波，先是普亭在例行性的演講中提到想憲政大改，國情咨文中詳述幾個改革要點，包含削弱總統職權、權力重分配，隨後，由普亭密友、總理梅德維傑夫率領的政府部門全體總辭。

全體總辭肯定不是表達對普亭的不滿，若觀過去梅德維傑夫和普亭的合作就能發現，2人在大事上都相互商談，更在總統大位上為了符合憲法規定的，進行相互輪替（每人兩屆），即便在普亭當總理時期，普遍被認為他仍在時任總統的麥維德夫背後發表施令。

梅德維傑夫在聲明說，他是想配合憲政改革、讓事情好做一點才請辭，接任的總理是稅務官米舒斯丁，依照其微乎其微的知名度，看起來只是暫時性上任的政治人物。

總統權力被削弱

據《RT國家廣播網》報導，普亭在致詞時指出，對國內的施政全力得從總統轉到議會表決，並賦予杜瑪議院（所謂的下議院）更大責任，包含任命內閣權與總理，而非現在的總統任命、下議院負責通過；另外，普亭也限制總統連任兩期的規則，等於最多只能在克里姆林宮待12年。

由於這些改革都發生在普亭最後一次任期內，顯然他得在2024年卸任，不免被聯想到是在為卸任後鋪路，外媒與俄國專家都表示，普亭這次憲政大改最關鍵的一點是削弱總統的內政行使權與任期，畢竟他要離開這個位置，至於要預測普亭卸任後出處，就看哪些位置被提高權力，雖然依照過去習慣，卸任總統後普亭應該會上任總理（畢竟總理權力相較提升）。

普亭要當終身領導人？

不過，專家也提出一項新的猜測，聚焦普亭自己增加的國務院，該委員會被視為諮詢機構，目前規劃由聯邦地區的領導人所組成，並由普亭主持，未來這個新的機構會發揮什麼影響力還值得追蹤（畢竟距離普亭卸任還有4年）。

但無論普亭未來選擇攬下什麼職位，他的憲改目的也明顯是不願放權的動作，反對黨領導人納瓦尼批說，這些憲改都是欺詐性的騙術，普亭的目標就是成為終身唯一領導人，此番言論目前看來和專家推測最為接近。

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