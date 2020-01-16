親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
伊朗報復美行動
哈利退出英王室
波音客機墜伊朗
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

新加坡人的新加坡政治：星國如何防堵境外勢力？

收到營業許可函！新北環狀線確定19日起開放免費試乘

拋俄國憲政重磅彈 普亭被批不放權

2020-01-16 17:22台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

俄國現任總統普亭突然拋下憲政震撼彈。(photo by Kremlin)
俄國現任總統普亭突然拋下憲政震撼彈。(photo by Kremlin)
分享
俄羅斯總統普亭15日在例行的國情咨文中突然闡述憲改提案，提到包含「削弱總統職權」、「限制總統繼任者在位時間」的憲改方針，此舉被該國專家猜測，普亭是「離開總統大位後就削弱繼任者」，並有意執掌本次一併被新增、職權可能不小的國務院，展現普亭想成為終身唯一領導人的野心。

憲政改革風波

根據《英國廣播公司》報導，15日俄羅斯當局掀起一場震撼風波，先是普亭在例行性的演講中提到想憲政大改，國情咨文中詳述幾個改革要點，包含削弱總統職權、權力重分配，隨後，由普亭密友、總理梅德維傑夫率領的政府部門全體總辭。

全體總辭肯定不是表達對普亭的不滿，若觀過去梅德維傑夫和普亭的合作就能發現，2人在大事上都相互商談，更在總統大位上為了符合憲法規定的，進行相互輪替（每人兩屆），即便在普亭當總理時期，普遍被認為他仍在時任總統的麥維德夫背後發表施令。

梅德維傑夫在聲明說，他是想配合憲政改革、讓事情好做一點才請辭，接任的總理是稅務官米舒斯丁，依照其微乎其微的知名度，看起來只是暫時性上任的政治人物。

總統權力被削弱

據《RT國家廣播網》報導，普亭在致詞時指出，對國內的施政全力得從總統轉到議會表決，並賦予杜瑪議院（所謂的下議院）更大責任，包含任命內閣權與總理，而非現在的總統任命、下議院負責通過；另外，普亭也限制總統連任兩期的規則，等於最多只能在克里姆林宮待12年。

由於這些改革都發生在普亭最後一次任期內，顯然他得在2024年卸任，不免被聯想到是在為卸任後鋪路，外媒與俄國專家都表示，普亭這次憲政大改最關鍵的一點是削弱總統的內政行使權與任期，畢竟他要離開這個位置，至於要預測普亭卸任後出處，就看哪些位置被提高權力，雖然依照過去習慣，卸任總統後普亭應該會上任總理（畢竟總理權力相較提升）。

普亭要當終身領導人？

不過，專家也提出一項新的猜測，聚焦普亭自己增加的國務院，該委員會被視為諮詢機構，目前規劃由聯邦地區的領導人所組成，並由普亭主持，未來這個新的機構會發揮什麼影響力還值得追蹤（畢竟距離普亭卸任還有4年）。

但無論普亭未來選擇攬下什麼職位，他的憲改目的也明顯是不願放權的動作，反對黨領導人納瓦尼批說，這些憲改都是欺詐性的騙術，普亭的目標就是成為終身唯一領導人，此番言論目前看來和專家推測最為接近。

【更多精采內容，詳見

俄羅斯國務院政大

延伸閱讀

馬紹爾深受暖化威脅 前總統籲勿視若無睹

視察269旅 總統：照顧國軍，提升軍人尊嚴是...

俄國內閣突襲式總辭：普丁「最高領袖化」的20...

修憲當一輩子領導人 俄國普亭傑出的一手？

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

影／塔爾火山灰覆蓋一切！菲災民重返家園曝慘況

2020-01-16 16:52

澳洲降暴雨舒緩野火 但洪災恐接踵而至

2020-01-16 13:55

俄國內閣突襲總辭：普丁「最高領袖化」修憲案？

2020-01-16 13:18

武漢新型肺炎登陸日本！出院才公布確診的中國男病例

2020-01-16 12:03

聯邦稅務局長獲蒲亭提名俄總理 國會將開始審查

2020-01-16 17:55

澳洲東部大雨紓緩火情 卻恐引發暴洪危機

2020-01-16 17:33

南韓：正在甄選南北韓可獨立主導合作項目

2020-01-16 17:27

各國嚴懲環團示威 抗議空間被限縮

2020-01-16 17:14

澳洲大雨來了！助滅火但恐釀土石流

2020-01-16 15:44

戈恩潛逃黎巴嫩 2日本律師退出辯護律師團

2020-01-16 15:41

2020風險報告 環境議題稱霸前5大風險

2020-01-16 14:35

阻野火威脅 澳洲搶救史前恐龍樹

2020-01-16 14:35

影／南韓推AI面試官 求職者「膨風」無所遁形

2020-01-16 12:12

不要外國人介入！新加坡政府如何防堵境外勢力？

2020-01-16 11:06

如何從敗選重生？學加國總理這招 立馬翻身

2020-01-16 11:00

修憲當一輩子領導人 俄國普亭傑出的一手？

2020-01-16 10:35

氣候變遷是真的 高調擁煤的澳洲總理認了

2020-01-16 10:17

「恐龍樹」剩不到200棵 澳洲秘密搶救以免遭野火滅絕

2020-01-16 09:55

普亭要內閣總辭 修憲為攬權鋪路

2020-01-15 23:59

學生拍片倡女權 挑戰柬埔寨傳統社會

2020-01-15 22:30

普亭無預警要求內閣總辭 總理麥維德夫另有任用

2020-01-15 22:02

日男子入侵一公司 挾持女員工與警對峙18小時

2020-01-15 20:02

捲入總理前妻謀殺案 賴索托第一夫人落跑

2020-01-15 18:27

澳洲野火煙霧 NASA：將繞地球一圈

2020-01-15 16:26

澳洲野火肆虐 日本擬派運輸機協助救災

2020-01-15 14:35

烏克蘭航空班機墜機伊朗 機上170人全數罹難

2020-01-08 13:30

泰國版童貝里 12歲的莉莉在曼谷運河打撈塑膠垃圾

2020-01-06 13:36
看更多

熱門文章

美中簽署第一階段貿易協議 川普：不撤銷現有關稅

2020-01-16 02:48

美中貿易協議 最後可能以「我們退出」告終！

2020-01-16 11:11

3分鐘看懂 美中貿易協議五大要點

2020-01-16 08:21

母上廁所突遭巨蛇竄出狠咬 兒拿鐵鎚狂敲救援

2020-01-15 18:26

「恐龍樹」剩不到200棵 澳洲秘密搶救以免遭野火滅絕

2020-01-16 09:55

路邊乞討2年！他好心幫助街友 意外揭「富二代」身分

2020-01-15 18:32

因一封信 英哈利王子之妻與親父恐法庭相見

2020-01-16 10:13

澳洲降暴雨舒緩野火 但洪災恐接踵而至

2020-01-16 13:55

6年來偷拍162名女性美腿 他被逮後稱有「戀腿癖」

2020-01-15 20:09

日經：華府加強施壓台積電 赴美生產軍用晶片

2020-01-15 19:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top