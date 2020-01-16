各國嚴懲環團示威 抗議空間被限縮

澳洲昆士蘭省議會通過一項新法案，對任何以緊鎖戰術擾亂交通或妨礙企業活動者，最高處以兩年的有期徒刑。(Photo by 影片截圖) 分享 facebook 抗議氣候變遷的運動手段愈來愈激進，各國政府也紛紛祭出更嚴厲的法令，以遏止環保人士的行動。在澳洲，政府對採行「緊鎖戰術」的示威者加重刑責；在德國，政府通過新的稅法，將環保團體視作政治團體，以限制環團的生存空間。《德國之聲》指出，整體來看環保運動已愈益受到限縮。

環保人士動作升高

根據《德國之聲》報導，去年12月，正當澳洲野火燒得正旺，兩位「反抗滅絕」的環保運動者爬上布里斯本的運煤火車，旋即遭到逮捕，並史無前例的被當地法院裁定「禁止交保」，最後在律師的奔走和最高法院的介入下，環保人士才得以釋放。

去年10月在「反抗滅絕」上街頭抗議時，澳洲昆士蘭省議會火速通過一項新法案，對任何以「緊鎖戰術」（示威者將自己鎖在一個地方，使警方難以驅逐）擾亂交通或妨礙企業活動者，最高處以兩年的有期徒刑。由於環保人士和當地採礦業者的關係緊張，據稱這項法案是受到採礦業者的遊說。

昆士蘭省州長帕拉夏更指控，環保人士有可能放置炸彈在緊鎖自己的裝置中，使試圖解鎖的警方被炸傷，但目前為止並沒有發生類似事件。

各國立法加重罰則

《德國之聲》也指出，針對2016年的北達科他州反對輸油管道事件，美國各州也陸續通過新法案，禁止人民入侵輸油管道的區域。在2017年的德國，封鎖燃煤電廠的環保人士也遭到萊茵集團求償200萬歐元的天價。

針對澳洲的氣候變遷抗議人士，總理莫里森曾宣稱，凡是鼓吹「間接的聯合抵制」行動（例如促使銀行停止對採礦計劃融資）的環保人士應被入罪。然而澳洲政府對於環保運動限縮的種種舉動，也使得澳洲在2019年的〈公民社會狀況報告〉中，民主程度從「開放」降至「狹窄」。

環團生存遭限縮

在德國，新通過的稅法將環保團體視作「政治團體」，不再享有NGO慈善團體的地位，也必須繳更多的稅。對此，歐洲公民自由聯盟的賽門表示，撤銷環團的慈善團體地位，意味著限制環團的生存空間，對民主社會來說是個傷害。

個別來看，這些措施看似微不足道，但整體而言，環保人士已漸漸喪失「公民不服從」的正當性，對於日益嚴重的氣候變遷來說有如一記警鐘。

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